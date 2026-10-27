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Главная Экономика Цены на АЗС удивят водителей: с каким топливом возможны проблемы

Цены на АЗС удивят водителей: с каким топливом возможны проблемы

Ua ru
27 октября 2026 11:15
Топливо в Украине реагирует на мировые тенденции: что будет с ценами на бензин и дизель Новини.LIVE
Стоимость топлива на АЗС Украины. Фото: Новини.LIVE

Украинцам следует ожидать стабилизации цен на АЗС в ближайшее время. Стоимость нефтепродуктов зафиксировалась на высоком уровне, поэтому бензин и дизель дорожать не будут. Ситуация зависит от колебаний на мировом рынке, однако существенных изменений или скачков не предвидится. С другой стороны, водители могут испытать определенные трудности с доступностью дизельного топлива.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире Новини.LIVE.

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Что будет с ценами на топливо в Украине

Цены на украинских АЗС зависят не от стоимости нефти, которая подорожала до 115 долларов за баррель, а от цены нефтепродуктов, поскольку сети закупают уже готовый ресурс, а не сырье. В конце октября 2026 года наблюдается стабилизация на рынке, поэтому водителям стоит ожидать относительного спокойствия в ценовой динамике.

"Реакция зависит от того, насколько серьезными будут колебания на мировом рынке. Пока там нет особых скачков в ту или иную сторону. Поэтому не думаю, что сейчас у нас будут какие-то заметные изменения", — отметил спикер.

По его словам, стоимость бензина точно зафиксируется на текущем уровне с небольшими колебаниями. Но с дизельным топливом возможны проблемы из-за высокого внутреннего спроса и некоторых проблем с поставками. В частности сказывается необходимость заправлять генераторы и накапливать запасы, согласно постановлению правительства.

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Сколько топлива стоит накопить

Ранее мы сообщали, что водителям рекомендуют заранее позаботиться о запасе бензина или дизеля, поскольку ситуация на рынке остается во многом неконтролируемой. Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн назвал ориентировочный объем запаса на несколько недель.

"Я не исключаю, что могут возникнуть определенные логистические сбои из-за российских атак", — предупредил эксперт.

Он посоветовал запастись топливом примерно на две-три недели активной езды. Для транспортных средств, которые в среднем потребляют около 100 литров в месяц, хватит запаса 50-70 литров. При этом Сергей Куюн убежден, что мегадефицита на рынке бояться не стоит.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Румыния планирует поставлять природный газ с морского месторождения Neptun Deep. По состоянию на конец 2026 года уже пробурено 7 из 10 скважин, обустроена добывающая платформа и проложен подводный газопровод. Проект планируют запустить в первой половине 2027 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит скважина для частного дома в 2026 году. Цена бурения зависит от геологии участка, глубины, конструкции и материалов. Трубы стоят от 700 до 2 800 грн за метр в зависимости от диаметра. Дешевле всего обустроить скважину в песчаных или глинистых грунтах.

бензин АЗС топливо Цены на топливо дизель
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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