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Головна Економіка Ціни на АЗС здивують водіїв: з яким пальним можливі проблеми

Ціни на АЗС здивують водіїв: з яким пальним можливі проблеми

Ua ru
27 жовтня 2026 11:15
Пальне в Україні реагує на світові тенденції: що буде з цінами на бензин і дизель Новини.LIVE
Вартість пального на АЗС України. Фото: Новини.LIVE

Українцям варто очікувати стабілізації цін на АЗС найближчим часом. Вартість нафтопродуктів зафіксувалася на високому рівні, отже бензин і дизель не дорожчатимуть. Ситуація залежить від коливань на світовому ринку, проте суттєвих зрушень або стрибків не передбачають. З іншого боку, водії можуть відчути певний ресурсний дискомфорт стосовно дизелю.

Про це розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі Новини.LIVE.

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Що буде з цінами на пальне в Україні

Показники на українських АЗС залежать не від вартості нафти, яка подорожчала до 115 доларів на барель, а від ціни нафтопродуктів, оскільки мережі закуповують вже готовий ресурс, а не сировину. Наприкінці жовтня 2026 року спостерігається стабілізація на ринку, отже водіям варто очікувати відносного спокою в ціновій динаміці.

"Реакція залежить від того, наскільки серйозними будуть коливання на світовому ринку. Поки що там немає особливих стрибків у будь-який бік. Тому не думаю, що зараз у нас будуть якісь помітні зміни", — зазначив спікер.

За його словами, вартість бензину точно зафіксується на поточному рівні з невеликими коливаннями. Але з дизпаливом можливі проблеми через високий внутрішній попит і деякі проблеми з постачанням. Зокрема даються взнаки потреби заправляти генератори і накопичувати ресурс, згідно з постановою уряду.

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Скільки пального варто накопичити

Раніше ми розповідали, що водіям радять заздалегідь подбати про запас бензину чи дизелю, оскільки ситуація на ринку залишається багато в чому неконтрольованою. Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн назвав орієнтовний обсяг ресурсу на кілька тижнів.

"Я не виключаю, що можуть бути певні логістичні розриви через російські атаки", — попередив експерт.

Він порадив накопичити пальне приблизно на два-три тижні активного водіння. Для транспортних засобів, які в середньому споживають близько 100 літрів на місяць, вистачить запасу 50-70 літрів. При цьому Сергій Куюн переконаний, що мегадефіциту на ринку боятися не варто.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Румунія планує постачати природний газ із морського родовища Neptun Deep. Станом на кінець 2026 року вже пробурили 7 із 10 свердловин, облаштували видобувну платформу і проклали підводний газопровід. Проєкт хочуть запустити в першій половині 2027 року.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує свердловина для приватного будинку у 2026 році. Ціна буріння залежить від геології ділянки, глибини, конструкції та матеріалів. Труби коштують від 700 до 2 800 грн за метр залежно від діаметра. Найдешевше облаштувати свердловину в піщаних або глинистих ґрунтах.

бензин АЗС пальне Ціни на пальне дизель
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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