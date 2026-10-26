Обладнання на земельній ділянці. Фото: Pexels

Свердловина на воду для домогосподарства може обійтися в кругленьку суму. Вартість буріння у 2026 році залежить від багатьох факторів, серед яких геологічні особливості місцевості, глибина та матеріали. Через це ціна у кожному регіоні може суттєво відрізнятися. Разом з тим існують варіанти економії на облаштування свердловини без втрати якості.

Скільки можуть коштувати роботи та що впливає на остаточну вартість свердловини, розбиралися Новини.LIVE.

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Від чого залежить вартість буріння

Як пояснюють у компанії, яка спеціалізується на таких роботах, буріння свердловини у піщаних або глинистих породах ґрунту обійдеться дешевше, оскільки використовується менш потужне обладнання. Для гранітної породи необхідне спеціальне обладнання, яке дороге в обслуговування та споживає багато енергії, це впливає на кінцеву вартість робіт.

Можна виділити три основні чинники, які формують ціну:

геологія місцевості, від якої залежать особливості буріння;

конструкція та глибина в погонних метрах;

тип матеріалів.

Для приватних будинків і дачних ділянок найчастіше використовують однотрубну конструкцію. Водночас двотрубна дає змогу збільшити глибину свердловини.

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Тип труб також грає не останню роль. Вони поділяються за матеріалом виготовлення:

пластик — діаметром 125, 140, 160 мм;

метал — перетин труби 108, 127, 133 мм;

металокераміка.

Для приватного будинку найкращим вибором є пластикова обсадна труба з непластифікованого полівінілхлориду (НПВХ) із зовнішнім діаметром 110-125 мм.

Загалом, залежно від регіону та типу труб, орієнтовні ціни можна розподілити так:

труба діаметром 110 мм — від 700 до 1 800 грн за метр;

труба діаметром 125 мм — від 800 до 2 200 грн за метр;

труба діаметром 140 мм — від 1000 до 2 800 грн за метр.

Який тип свердловини вигідніший

Ґрунтова свердловина пробурюється на 10-50 метрів та фінансово вигідніше, адже потребує менше матеріалів. Але має коротший термін експлуатації.

Артезіанська свердловина може сягати 50-300 метрів. На буріння піде більше часу та матеріалів, а тому ціна буде вищою. Водночас така свердловина прослужить довше — від 30 до 50 років.

Заплатити доведеться не тільки за буріння та матеріали

Під час розрахунку бюджету варто врахувати додаткові витрати на геофізичну розвідку, яка проводиться до початку буріння та допомагає визначити глибину водоносного горизонту. Також встановлення захисного елемента від замерзання та пошкодження. Залежно від результату аналізу води, може знадобитися система очищення.

Як можна скоротити витрати

Експерти рекомендують уникати надмірної економії на бурінні свердловини, щоб уникнути проблем у майбутньому. Разом з тим є способи зберегти гроші в гаманці без втрати якості.

В пік сезону доведеться заплатити ринкову ціну за послуги, тому можна вичекати до зими або ранньої весни. В цей період компанії часто пропонують знижки.

Щоб уникнути додаткових витрат на повторне буріння, необхідно провести електрозондування, яке допоможе правильно вибрати місце для свердловини.

Також для зниження ціни можна обрати пластикові труби замість сталевих, якщо дозволяє тип ґрунту.

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