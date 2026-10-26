Оборудование на земельном участке. Фото: Pexels

Скважина на воду для домохозяйства может обойтись в кругленькую сумму. Стоимость бурения в 2026 году зависит от многих факторов, в том числе от геологических особенностей местности, глубины и используемых материалов. Поэтому цена в каждом регионе может существенно отличаться. Вместе с тем существуют варианты экономии на обустройстве скважины без потери качества.

Сколько могут стоить работы и что влияет на окончательную стоимость скважины, разбирались Новини.LIVE.

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От чего зависит стоимость бурения

Как объясняют в компании, специализирующейся на таких работах, бурение скважины в песчаных или глинистых породах грунта обойдется дешевле, поскольку используется менее мощное оборудование. Для гранитной породы необходимо специальное оборудование, дорогое в обслуживании и потребляющее много энергии, что влияет на итоговую стоимость работ.

Можно выделить три основных фактора, определяющих цену:

геология местности, от которой зависят особенности бурения;

конструкция и глубина в погонных метрах;

тип материалов.

Для частных домов и дачных участков чаще всего используют однотрубную конструкцию. В то же время двухтрубная позволяет увеличить глубину скважины.

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Тип труб также играет немаловажную роль. Они делятся по материалу изготовления:

пластик — диаметром 125, 140, 160 мм;

металл — сечение трубы 108, 127, 133 мм;

металлокерамика.

Для частного дома лучшим выбором является пластиковая обсадная труба из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с наружным диаметром 110-125 мм.

В целом, в зависимости от региона и типа труб, приблизительные цены можно распределить следующим образом:

труба диаметром 110 мм — от 700 до 1 800 грн за метр;

труба диаметром 125 мм — от 800 до 2 200 грн за метр;

труба диаметром 140 мм — от 1 000 до 2 800 грн за метр.

Какой тип скважины выгоднее

Грунтовая скважина бурится на глубину 10-50 метров и финансово выгоднее, ведь требует меньше материалов. Но имеет более короткий срок эксплуатации.

Артезианская скважина может достигать глубины 50-300 метров. На бурение уйдет больше времени и материалов, поэтому цена выше. В то же время такая скважина прослужит дольше — от 30 до 50 лет.

Платить придется не только за бурение и материалы

При расчете бюджета стоит учесть дополнительные расходы на геофизическую разведку, которая проводится до начала бурения и помогает определить глубину водоносного горизонта. Также необходимо предусмотреть установку защитного элемента от замерзания и повреждений. В зависимости от результатов анализа воды может потребоваться система очистки.

Как можно сократить расходы

Эксперты рекомендуют избегать чрезмерной экономии на бурении скважины, чтобы избежать проблем в будущем. Вместе с тем есть способы сэкономить деньги без потери качества.

В пик сезона придется заплатить рыночную цену за услуги, поэтому можно подождать до зимы или ранней весны. В этот период компании часто предлагают скидки.

Чтобы избежать дополнительных затрат на повторное бурение, необходимо провести электрозондирование, которое поможет правильно выбрать место для скважины.

Также для снижения цены можно выбрать пластиковые трубы вместо стальных, если это позволяет тип грунта.

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