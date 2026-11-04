Люди на вулиці: Фото: Новини.LIVE

В Україні до кінця 2026 року рівень інфляції сягне 12,5%, що перевищує попередні прогнози. Цінову динаміку підживлюють як наслідки ворожих обстрілів, так і активне подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів. Наступні 2027 та 2028 роки прогнозуються складними для економіки країни, темпи відновлення будуть повільними й потребуватиме низки умов.

Про те, що відбуватиметься в економіці повідомив Національний банк України, передають Новини.LIVE.

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Прогнози щодо рівня інфляції

Ціни в Україні зростатимуть ще швидшими темпами, адже регулятор погіршив інфляційні очікування. До кінця 2026 року показник, за прогнозом, може сягнути 12,5%. За даними Нацбанку, лише наслідки російських ударів по інфраструктурі додадуть орієнтовно 0,7 відсоткового пункту. Суттєве подорожчання пального та розширення бюджетних видатків також вплинуть на цінову динаміку.

Разом з тим Національний банк прогнозує сповільнення інфляції у 2027 році до 7,3 р/р, завдяки очікуваному зменшенню цін на нафту та заходам монетарної політики. При цьому бажаного показника інфляції у 5% Україна може досягнути вже у 2028 році. Цьому посприяє поступове послаблення тиску на виробничі витрати бізнесу та збільшення внутрішньої пропозиції послуг й товарів.

Що буде з ВВП України

Регулятор переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2026 році в бік зниження до -0,4%. Це спричинено різким скороченням ділової активності через ворожі атаки. Відповідно, втрати економічного потенціалу суттєво вдарять по темпах відновлення економіки.

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У 2027 році економіка України фактично перебуватиме у стагнації. За прогнозом зростання ВВП можливе на 0,4%, але потребуватиме низки умов, зокрема, реалізації технічного припущення Нацбанку про покращення логістики в середині року. За сприятливих умов у 2028 році відновлення економіки прискориться, зростання ВВП може становити 2,2%.

Що буде з міжнародною фінансовою допомогою

Через затримки в реалізації реформ обсяги міжнародної підтримки в 3 кварталі 2026 року були нижчими, ніж очікувалося. Однак у жовтні парламент прийняв низку законів, які посприяють розблокуванню фінансування від МВФ та Європи. Відновлення темпів міжнародної підтримки посприяє зниженню невизначеності щодо джерел фінансування бюджету Україні.

Нацбанк зазначає, що прогнозовані об'єми фінансової допомоги від партнерів у 2026 та 2027 році допоможуть підтримувати міжнародні резерви на рівні понад 62 млрд доларів.

Водночас зберігається ризик пов'язаний із війною на Близькому Сході, в першу чергу через зростання світових цін на нафту. Однак не виключається й позитивніший розвиток подій, зокрема, пов'язаний зі збільшенням фінансової та військової допомоги від партнерів та можливого прогресу в мирних переговорах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Нацбанку довелося підвищити облікову ставку на 0,5%. Такий крок спричинений подорожчанням пального, зростанням споживчих цін та прискоренням інфляції. Таким чином, показник показник облікової ставки зафіксувався на рівні 16,5%.

Також Новини.LIVE писали, що витрати українців зростуть. В Україні прогнозують подальше зростання цін на хліб. До кінця 2026 року продукт може подорожчати ще на 5-10%.