Люди у банкомата. Фото: УНИАН

В 2026 году украинцы активно снимают наличные. В связи с этим существуют определенные опасения относительно нехватки валюты. Усиление атак на энергетическую инфраструктуру и приближение сложного зимнего периода заставляют граждан держать под рукой дополнительный запас средств. За громкими цифрами не скрывается никакого критического оттока капитала, а банковский сектор демонстрирует высокую устойчивость.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Реклама

Почему не стоит беспокоиться насчет наличных

Опасения относительно потери доверия к банкам или массового вывоза капитала за границу опровергаются сухими статистическими данными Национального банка Украины. Для объективной оценки необходимо сопоставлять две цифры — объемы выданной и принятой кассами наличности.

За период с января по сентябрь 2026 года финансово-аналитические данные показывают следующую картину:

выдано из банковских касс: 2,46 триллиона гривен;

принято кассами банков: 2,41 триллиона гривен.

Реальная чистая разница составляет 50 миллиардов гривен, что составляет примерно 2% от общего оборота. По словам Дубаса, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года чистая разница между снятием и внесением наличных была даже выше и достигала около 5%.

Читайте также:

Увеличение спроса на «живые» деньги является обычным сезонным явлением в условиях военных рисков. Стремление иметь в кармане несколько сотен гривен обусловлено рисками отключения электроэнергии, неработающих платежных терминалов в магазинах или сбоями в сети.

"Для этого нужно иметь в кармане 100, 200, 300 или 500 гривен, чтобы совершить какую-то оперативную покупку", — отметил президент АУБ.

Реален ли курс доллара по 50–60 гривен

Ранее мы рассказывали о рекордной продаже Национальным банком почти 6 миллиардов долларов. Однако Дубас считает, что сценарий с курсом доллара по 50-60 гривен маловероятен. Базовый ожидаемый коридор курса до конца года эксперт озвучил в пределах 45–45,7 грн за доллар.

Президент АУБ выделил основные гарантии стабильности валюты:

Украина имеет четко подтвержденные обязательства от Европейской комиссии по выделению 90 миллиардов евро макрофинансовой помощи на 2026–2027 годы, а также заключенные соглашения о пакетах поддержки от МВФ и других международных партнеров. В настоящее время золотовалютные резервы НБУ составляют около 47 миллиардов долларов США, что является высоким показателем для поддержания курсовой стабильности и управляемости инфляционных процессов. Восстановление и регулярность поступления помощи подкрепляются продвижением реформ.

Официальная инфляция против чека из магазина: как рассчитывают индекс цен

Официальный прогноз средней инфляции в бюджете на уровне 8,6% часто вызывает сомнения у граждан, которые замечают подорожание отдельных продуктов питания на 20% и более.

Разница между личным ощущением инфляции и официальными данными Госстата объясняется методологией расчета:

Индекс потребительских цен рассчитывается на основе потребительской корзины из 315 позиций, в которую входят не только продукты питания, но и коммунальные услуги, транспорт, медикаменты, бытовая техника и сервисные услуги. Стремительное подорожание отдельных категорий товаров сглаживается стабильностью или меньшим ростом цен на другие товары и услуги из списка.

"Я считаю, что сегодня Госстат использует и цифровые подходы, и искусственный интеллект. Мне нравится, как они совершенствуют этот механизм уже последние два года. Я склонен доверять этой позиции. Сегодня очень много открытых данных, и ты можешь все это проверить", — подытожил Дубас.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как снять наличные без банковской карты. Популярным способом остается использование онлайн-банкинга. Однако клиентам финансовых учреждений в таком случае следует быть готовыми к взиманию дополнительных комиссий.

Также Новини.LIVE сообщали, что будет с курсом доллара в ноябре. По словам экспертов, значительных колебаний курса ожидать не стоит. Хотя курс в течение месяца и демонстрирует исторические рекорды, в этом году это можно принимать за максимум.