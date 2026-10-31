Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Ноябрь 2026 года начнется с колебаний курса доллара в Украине. Американская валюта войдет в нисходящий тренд после резкого удорожания в конце октября. Однако гражданам посоветовали готовиться к росту показателей в ближайшее время. Мы узнали, что будет с курсом доллара в течение последнего месяца осени.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Чего ожидать от курса доллара

На понедельник, 2 ноября, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 45,35 грн/долл. Но еще 28 октября показатели находились на пике — американская валюта подорожала до исторического максимума 45,60 грн/долл. В ближайшее время восходящая тенденция сохранится.

"Я думаю, что в ноябре обратного пути не будет. Курс продолжит колебаться в нынешних диапазонах и не опустится ниже 45 грн/долл. Даже есть вероятность превышения отметки 46 грн/долл. Не исключено, что к концу месяца курс зафиксируется на этом параметре», — отметил Плотников.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Поскольку в проекте государственного бюджета на 2027 год, принятом народными депутатами в первом чтении, среднегодовой курс гривны к доллару составляет 47,1 грн/долл., то Национальный банк будет пытаться сдержать резкий рост.

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Но не стоит забывать, что регулятору приходится расходовать золотовалютные резервы, поскольку в Украине фактически приостановлена металлургическая деятельность и отсутствует валютная выручка от экспорта зерна.

Может ли курс доллара вырасти до 80 грн

Финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал в эфире программы Новини.LIVE "Світ на зламі", что дальнейшая динамика национальной валюты будет зависеть от объемов международной финансовой помощи и регулярности поступлений.

"Валютные резервы пополняются исключительно за счет внешней помощи, поступления которой постепенно сокращаются", — уточнил эксперт.

Если денег в бюджете не хватит, показатели могут подняться до 48-50 грн за доллар, а наихудший сценарий предусматривает удорожание американской валюты до 80 грн. Потенциальная причина такой ситуации — необходимость сократить импорт и восстановить торговый баланс.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что пункты обмена валюты могут отказывать клиентам в обслуживании из-за старых купюр. Речь идет о долларовых банкнотах 1996 года выпуска. Однако закон предусматривает сохранение платежеспособности всех купюр иностранной валюты, выпущенных Федеральной резервной системой США с 1914 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько наличных украинцы могут вывезти за границу без письменного декларирования по состоянию на 2026 год. Разрешено транспортировать до 10 000 евро в эквиваленте. Если сумма превышает этот лимит, необходимо подтвердить источники происхождения средств.