Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Листопад 2026 року розпочнеться коливаннями курсу долара в Україні. Американська валюта спіймає низхідний тренд після різкого дорожчання наприкінці жовтня. Проте громадянам порадили готуватися до зростання показників найближчим часом. Ми дізналися, що буде з курсом долара протягом останнього місяця осені.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Чого чекати від курсу долара

На понеділок, 2 листопада, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 45,35 грн/дол. Водночас ще 28 жовтня показники перебували на своєму піку — американська валюта подорожчала до історичного максимуму 45,60 грн/дол. Найближчим часом висхідна тенденція триватиме.

"Я думаю, що в листопаді зворотного шляху не буде. Курс продовжить коливатися у нинішніх діапазонах і не опуститься нижче 45 грн/дол. Навіть є ймовірність перевищення 46 грн/дол. Не виключено, що до кінця місяця курс зафіксується на такому параметрі", — зазначив Плотніков.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Оскільки у проєкті державного бюджету на 2027 рік, ухваленому народними депутатами в першому читанні, середньорічний курс гривні до долара становить 47,1 грн/дол., то Національний банк намагатиметься стримати різке зростання.

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Але не варто забувати, що регулятору доводиться витрачати золотовалютні резерви, бо в Україні фактично призупинена металургійна діяльність і немає валютної виручки від експорту зерна.

Чи може курс долара зрости до 80 грн

Фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів в ефірі програми Новини.LIVE "Світ на зламі", що подальша динаміка національної валюти буде залежати від обсягів міжнародної фінансової допомоги та регулярності надходжень.

"Валютні резерви поповнюються виключно за рахунок зовнішньої допомоги, надходження якої поступово зменшуються", — уточнив спікер.

Якщо коштів у бюджеті не вистачатиме, показники можуть піднятися до 48-50 грн за долар, а найгірший сценарій передбачає дорожчання американської валюти до 80 грн. Потенційна причина такої ситуації — потреба скоротити імпорт і відновити торговельний баланс.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що пункти обміну валюти можуть відмовляти клієнтам в обслуговуванні через старі купюри. Йдеться про доларові банкноти 1996 року випуску. Але закон передбачає збереження платоспроможності для всіх купюр іноземної валюти, випущених Федеральною резервною системою США з 1914 року.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки готівки українці можуть вивезти за кордон без письмового декларування станом на 2026 рік. Дозволено транспортувати до 10 000 євро в еквіваленті. Якщо сума більша, потрібно підтвердити джерела походження коштів.