Наличные на столе. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины продал на валютном рынке почти 6 миллиардов долларов за месяц. Такие интервенции стали рекордными по месячному объему. С одной стороны, продажа валюты помогает сдерживать падение гривны и рост цен на импортные товары. С другой — значительные расходы сокращают международные резервы страны и усиливают зависимость валютного рынка от финансовой помощи партнеров.

Как НБУ использует резервы для поддержки гривны, что произойдет, если объемы помощи сократятся, и может ли доллар вырасти до 50–60 гривен, рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Яси Лепкий рассказал об этом исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Почему Нацбанк продает миллиарды долларов

Национальный банк проводит валютные интервенции, чтобы удовлетворить спрос на иностранную валюту и не допустить резких колебаний курса гривны. Когда спрос на доллар и евро превышает предложение, регулятор продает валюту из международных резервов.

По расчетам Пендзина, продажа почти 6 млрд долларов в месяц означает, что еженедельно на поддержку валютного рынка направляется примерно 1–1,2 млрд долларов.

Такая политика помогает избежать резкой девальвации гривны. Ведь при отсутствии достаточного предложения валюты её цена могла бы быстро вырасти, а вместе с ней — стоимость импортных товаров, топлива, оборудования и сырья.

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Как курс доллара влияет на инфляцию

Валютный курс напрямую влияет на цены в Украине, поскольку значительная часть товаров и ресурсов поступает из-за рубежа или зависит от импортной составляющей.

Один из наглядных примеров — топливо. Украина импортирует нефтепродукты, поэтому ослабление гривны может привести к увеличению расходов на закупку дизельного топлива и бензина. Это, в свою очередь, влияет на стоимость перевозок, логистики, производства и товаров в магазинах.

Эксперт в беседе привел пример: при курсе около 45,4 грн за доллар литр дизельного топлива может стоить более 100 грн. Если же курс вырастет до условных 60 грн за доллар, импортное топливо может подорожать еще больше.

"Сдерживая валютно-обменный курс, Национальный банк держит инфляцию захвост", — отметил Педзин.

Почему валютные резервы Украины сокращаются

Поддержка гривны требует значительных ресурсов. Когда Нацбанк продает доллары на рынке, он использует международные резервы. Если расходы в течение длительного времени превышают поступления, запас валюты уменьшается.

Эксперт обратил внимание на пересмотр ожидаемого объема международных резервов: по его словам, ранее НБУ ориентировался на показатель около 70 млрд долларов к концу года, но впоследствии пересмотрел прогноз до 61 млрд долларов.

Разница между этими показателями составляет 9 млрд долларов. Однако её не стоит автоматически трактовать как сумму, которую Нацбанк уже потратил на интервенции: прогноз резервов зависит не только от продажи валюты, но и от внешнего финансирования, долговых выплат, переоценки активов и других операций.

Почему Украина зависит от международной помощи

В обычных условиях важным источником поступления валюты в страну является экспорт. Аграрные компании, металлургические предприятия и другие экспортеры продают продукцию за рубеж, получают валютную выручку, а затем обменивают её на гривну для расчётов внутри страны.

Во время полномасштабной войны возможности украинского экспорта ограничены. На валютный рынок также существенно влияют импортные потребности, расходы на оборону и состояние логистики.

"У нас на сегодняшний момент основной источник поступления валюты в страну — это макрофинансовая помощь", — подчеркнул Пендзин.

Эксперт отметил, что в нынешних условиях Украина особенно зависит от поступлений от международных партнеров. Если финансирование будет задерживаться или его объемы сократятся, давление на валютный рынок может усилиться.

Может ли доллар вырасти до 50–60 гривен

По сценарию, при котором международная помощь поступает с задержками, а спрос на валюту остается высоким, гривна может оказаться под дополнительным давлением. Если у Нацбанка будет меньше возможностей для интервенций, курс может реагировать на дефицит валюты значительно сильнее.

Именно поэтому эксперт предупреждает о риске значительного ослабления гривны и называет возможные уровни 50–60 грн за доллар. Однако это сценарные оценки, а не официальный прогноз Национального банка или подтверждение того, что курс обязательно достигнет таких значений.

Если гривна существенно обесценится, последствия могут ощутить на себе и граждане, и бизнес:

импортные товары и техника могут подорожать;

топливо может подорожать, что повлияет на транспорт и логистику;

рост затрат бизнеса может отразиться на ценах на товары и услуги;

инфляционное давление может усилиться;

сбережения в гривне могут терять покупательную способность.

Сколько международной помощи потребуется Украине в 2027 году

Отдельным вызовом остается финансирование государственного бюджета. По словам Пендзина, на следующий год Украине потребуется около 53 млрд долларов от международных партнеров, чтобы обеспечить необходимые социальные и бюджетные выплаты.

Если эти средства будут поступать своевременно, у государства будет больше возможностей выполнять бюджетные обязательства и поддерживать макрофинансовую стабильность. Если же возникнут проблемы с финансированием, давление на бюджет и валютный рынок может усилиться.

Также свое мнение высказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в эфире День.LIVE. По его словам, лучшим сценарием может стать ситуация, при которой США будут предоставлять военную помощь на закупку оружия совершенно бесплатно. Однако ситуация в значительной степени зависит от того, как пройдут выборы в Конгресс США.

"При наличии большего количества представителей Демократической партии в Сенате это может быть задачей максимум",— подытожил Дубас.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что будет с курсом доллара в ноябре. По словам доктора экономических наук Алексея Плотникова, ожидать резких изменений не стоит. Курс продолжит колебаться в нынешних диапазонах.

Также Новини.LIVE сообщали, могут ли украинцам отказать в обмене старых долларовых купюр. Некоторые граждане могут столкнуться с отказом в обмене или при покупке отдельных товаров с использованием такой купюры. Однако все доллары, выпущенные с 1914 года, остаются действительными.