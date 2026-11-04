Готівка на столі. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України продав на валютному ринку майже 6 мільярдів доларів за місяць. Такі інтервенції стали рекордними за місячним обсягом. З одного боку, продаж валюти допомагає стримувати падіння гривні та зростання цін на імпортні товари. З іншого — значні витрати скорочують міжнародні резерви країни та посилюють залежність валютного ринку від фінансової допомоги партнерів.

Як НБУ використовує резерви для підтримки гривні, що станеться, якщо обсяги допомоги скоротяться та чи може долар зрости до 50-60 гривень розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Чому Нацбанк продає мільярди доларів

Національний банк проводить валютні інтервенції, щоб задовольнити попит на іноземну валюту та не допустити різких коливань курсу гривні. Коли попит на долар і євро перевищує пропозицію, регулятор продає валюту з міжнародних резервів.

За розрахунками Пендзина, продаж майже 6 млрд доларів за місяць означає, що щотижня на підтримку валютного ринку спрямовують приблизно 1-1,2 млрд доларів.

Така політика допомагає уникнути різкої девальвації гривні. Адже за відсутності достатньої пропозиції валюти її ціна могла б швидко зрости, а разом із нею — вартість імпортних товарів, пального, обладнання та сировини.

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Як курс долара впливає на інфляцію

Валютний курс безпосередньо впливає на ціни в Україні, оскільки значна частина товарів і ресурсів надходить з-за кордону або залежить від імпортної складової.

Один із показових прикладів — пальне. Україна імпортує нафтопродукти, тому послаблення гривні здатне збільшити витрати на закупівлю дизельного пального та бензину. Це, своєю чергою, впливає на вартість перевезень, логістики, виробництва й товарів у магазинах.

Експерт у розмові навів приклад: за курсу близько 45,4 грн за долар літр дизельного пального може коштувати понад 100 грн. Якщо ж курс зросте до умовних 60 грн за долар, імпортне пальне може подорожчати ще більше.

"Стримуючи валютно-обмінний курс, Національний банк тримає за хвіст інфляцію", — зазначив Педзин.

Чому валютні резерви України скорочуються

Підтримка гривні потребує значних ресурсів. Коли Нацбанк продає долари на ринку, він використовує міжнародні резерви. Якщо витрати тривалий час перевищують надходження, запас валюти зменшується.

Експерт звернув увагу на перегляд очікуваного обсягу міжнародних резервів: за його словами, раніше НБУ орієнтувався на показник близько 70 млрд доларів до кінця року, але згодом переглянув прогноз до 61 млрд доларів.

Різниця між цими показниками становить 9 млрд доларів. Однак її не варто автоматично трактувати як суму, яку Нацбанк уже витратив на інтервенції: прогноз резервів залежить не лише від продажу валюти, а й від зовнішнього фінансування, боргових виплат, переоцінки активів та інших операцій.

Чому Україна залежить від міжнародної допомоги

У звичайних умовах важливим джерелом надходження валюти до країни є експорт. Аграрні компанії, металургійні підприємства та інші експортери продають продукцію за кордон, отримують валютну виручку, а потім обмінюють її на гривню для розрахунків усередині країни.

Під час повномасштабної війни можливості українського експорту обмежені. На валютний ринок також суттєво впливають імпортні потреби, витрати на оборону та стан логістики.

"У нас на сьогоднішній момент основний, основне джерело надходження валюти в країну — це макрофінансова допомога", — підкреслив Пендзин.

Експерт наголосив, що за нинішніх умов Україна особливо залежить від надходжень від міжнародних партнерів. Якщо фінансування затримуватиметься або його обсяги скоротяться, тиск на валютний ринок може посилитися.

Чи може долар зрости до 50-60 гривень

За сценарію, коли міжнародна допомога надходить із затримками, а попит на валюту залишається високим, гривня може опинитися під додатковим тиском. Якщо Нацбанк матиме менше можливостей для інтервенцій, курс може реагувати на дефіцит валюти значно сильніше.

Саме тому експерт попереджає про ризик значного ослаблення гривні та називає можливі рівні 50-60 грн за долар. Однак це сценарні оцінки, а не офіційний прогноз Національного банку чи підтвердження того, що курс обов'язково досягне таких значень.

Якщо гривня суттєво знеціниться, наслідки можуть відчути і громадяни, і бізнес:

імпортні товари та техніка можуть подорожчати;

пальне може стати дорожчим, що впливатиме на транспорт і логістику;

зростання витрат бізнесу може перейти в ціни на продукти та послуги;

інфляційний тиск може посилитися;

заощадження у гривні можуть втрачати купівельну спроможність.

Скільки міжнародної допомоги потрібно Україні у 2027 році

Окремим викликом залишається фінансування державного бюджету. За словами Пендзина, на наступний рік Україні потрібно близько 53 млрд доларів від міжнародних партнерів, щоб забезпечити необхідні соціальні та бюджетні виплати.

Якщо ці кошти надходитимуть вчасно, держава матиме більше можливостей виконувати бюджетні зобов'язання та підтримувати макрофінансову стабільність. Якщо ж виникнуть проблеми з фінансуванням, тиск на бюджет і валютний ринок може зрости.

Також свою думку висловив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас в етері День.LIVE. За його словами, найкращим сценарієм може бути, коли США надаватимуть військову допомогу на закупівлю зброї повністю безкоштовно. Однак ситуація залежить значною мірою від того, як пройдуть вибори в конгрес США.

"За наявності більшої кількості демократичних представників у Сенаті, це може бути як задача максимум", — підсумував Дубас.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що буде з курсом долара в листопаді. За словами доктора економічних наук Олексія Плотнікова, очікувати різких змін не варто. Курс продовжить коливатися у нинішніх діапазонах.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи можуть українцям відмовити в обміні старих доларових купюр. Деякі громадяни можуть стикнутись із відмовою в обміні або при купівлі окремих товарів із такою купюрою. Однак всі долари, випущені з 1914 року залишаються дійсними.