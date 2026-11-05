Люди біля банкомату. Фото: УНІАН

Українці у 2026 році активно знімають готівку. Через це існують окремі побоювання щодо нестачі валюти. Посилення атак на енергетичну інфраструктуру та наближення складного зимового періоду змушують громадян тримати під рукою додатковий запас коштів. Однак за гучними цифрами не ховається жодного критичного відтоку капіталу, а банківський сектор демонструє високу стійкість.

Про це в етері День.LIVE повідомив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

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Чому не варто хвилюватись щодо готівки

Побоювання щодо втрати довіри до банків або масового вивезення капіталу за кордон спростовуються сухими статистичними даними Національного банку України. Для об'єктивної оцінки необхідно зіставляти дві цифри — обсяги виданої та прийнятої касами готівки.

За період із січня по вересень 2026 року фінансово-аналітичні дані показують наступну картину:

видано з банківських кас: 2,46 трильйона гривень;

прийнято касами банків: 2,41 трильйона гривень.

Реальна чиста різниця становить 50 мільярдів гривень, що приблизно 2% від загального обігу. За словами Дубаса, порівняно з аналогічним періодом 2025 року, чиста різниця між зняттям та внесенням готівки була навіть вищою і сягала близько 5%.

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Збільшення попиту на "живі" гроші є звичайною сезонною поведінкою в умовах воєнних ризиків. Прагнення мати в кишені кількасот гривень зумовлене ризиками відключення електроенергії, непрацюючих платіжних терміналів у магазинах або збоями в мережі.

"Для цього потрібно мати в кишені там за 100, 200, 300 чи 500 гривень для того, щоб зробити якусь оперативну покупку", — зазначив президент АУБ.

Чи реальний курс долара по 50-60 гривень

Раніше ми розповідали про рекордний продаж Національним банком майже 6 мільярдів доларів. Однак Дубас вважає, що сценарій із доларом по 50-60 гривень є малоймовірними. Базовий очікуваний коридор курсу до кінця року експерт озвучив в межах 45-45,7 грн за долар.

Президент АУБ виділив основні гарантії стійкості валюти:

Україна має чітко підтверджені зобов'язання від Європейської комісії щодо виділення 90 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 2026–2027 роки, а також законтрактовані пакети підтримки від МВФ та інших міжнародних партнерів. Наразі золотовалютні резерви НБУ становлять близько 47 мільярдів доларів США, що є високим показником для підтримання курсової стабільності та керованості інфляційних процесів. Відновлення та ритмічність надходження допомоги підкріплюються просуванням реформ.

Офіційна інфляція проти чека з магазину: як рахують індекс цін

Офіційний прогноз середньої інфляції в бюджеті на рівні 8,6% часто викликає сумніви у громадян, які помічають подорожчання окремих продуктів харчування на 20% і більше.

Різниця між особистим відчуттям інфляції та офіційними даними Держстату пояснюється методологією розрахунку:

Індекс споживчих цін розраховується на основі споживчого кошика з 315 позицій, куди входять не лише продукти харчування, а й комунальні послуги, транспорт, медикаменти, побутова техніка та сервісні послуги. Стрімке подорожчання окремих категорій товарів згладжується стабільністю або меншим зростанням цін на інші товари та послуги зі списку.

"Я вважаю, що сьогодні Держстат використовує і цифрові підходи, і штучний інтелект. Мені подобається, як вони вдосконалюють цей механізм вже останніх 2 роки. Я схильний довіряти цій позиції. Сьогодні дуже багато є відкритих даних, і ти можеш все це перевірити", — підсумував Дубас.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як зняти готівку без банківської картки. Популярним способом лишається використання онлайн-банкінгу. Однак клієнтам фінансових установ у такому разі слід бути готовими до стягнення додаткових комісій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що буде з курсом долара в листопаді. За словами експертів, значних коливань щодо валюти очікувати не варто. Хоч і курс протягом місяця демонструє історичні рекорди, у цьому році це можна вважати за максимум.