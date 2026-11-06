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Головна Економіка Інфляція, зарплати і дефіцит бюджету: що прогнозують економіці України

Інфляція, зарплати і дефіцит бюджету: що прогнозують економіці України

Ua ru
6 листопада 2026 16:10
Ціни на продукти, зарплати, ВВП і дефіцит бюджету: що чекає економіку України УНІАН
Купюри гривні в руках. Фото: УНІАН

Національний банк України презентував звіт із оновленим прогнозом інфляції на 2026-2028 роки. Також регулятор провів ретельне дослідження стану економіки, врахувавши наслідки посилених атак Росії на бізнес і критичну інфраструктуру. Громадяни можуть дізнатися про очікування стосовно реальних заробітних плат, зростання ВВП, бюджетного фінансування тощо.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

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Що буде з інфляцією в Україні

За результатами 2026 року темпи інфляції прискоряться до 12,5%. Водночас прогноз на 2027-й доволі позитивний — показник знизиться до 7,3% станом на кінець року. Очікування щодо 2028-го в Національному банку не змінили — інфляція опуститься до запланованих 5%.

Причинами висхідної тенденції називають посилення безпекових ризиків, зростання витрат на пальне, пошкодження інфраструктури, повільна динаміка заробітних плат, тиск на валютному ринку і загалом стримана економічна активність.

"Подорожчання пального та наслідки руйнувань виробничої й логістичної інфраструктури надалі підвищуватимуть витрати бізнесу та впливатимуть на ціни через прямі/вторинні ефекти. А ціновий тиск посилюватиметься на тлі очікуваного розширення бюджетних стимулів", — зазначили в НБУ.

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Реальний ВВП і зростання зарплат

Згідно з прогнозом Національного банку, реальний ВВП України знизиться на 0,4% у 2026 році. Водночас протягом наступних двох років очікується відновлення економічних показників завдяки таких факторам:

  • нарощуванню держінвестицій в оборонну промисловість;
  • ремонту об’єктів критичної інфраструктури;
  • пожвавленню споживчого попиту;
  • збільшенню врожаїв;
  • активізації приватних інвестицій.

Зарплати в різних галузях будуть рости через структурний дефіцит кадрів і брак робочої сили, що пояснюється мобілізацією та міграцією. Але темпи цієї динаміки сповільняться: у 2026 році прогнозують підвищення доходів громадян на 11,4%. А далі очікують рівня зростання 4-5% на рік.

Чи вистачить міжнародної допомоги

Економічне відновлення України залежить від обсягів міжнародної фінансової допомоги. Якщо надходження скоротяться або взагалі припиняться, виникнуть проблеми з обов’язковими видатками (пенсії, соціальні виплати, зарплати працівників бюджетної сфери та ін.).

Нацбанк прогнозує зростання дефіциту (без урахування грантів у доходах) до 35% ВВП у 2026 році та орієнтовно 37% — у 2027 році. Вже з 2028-го передбачається поступове скорочення показника до 20% ВВП. Регулятор назвав очікувані обсяги фінансування достатніми для нарощування резервів.

Раніше Новини.LIVE писали, що протягом січня-вересня 2026 року банки видали готівки з кас на суму 2,46 трлн гривень. Підвищений попит на купюри пояснюється відключеннями електроенергії, воєнними ризиками та потенційними проблемами з роботою платіжних терміналів.

Також Новини.LIVE розповідали, як змінювалася мінімальна зарплата в Україні за роки повномасштабного вторгнення. Показник МЗП у 2022 році перебував на рівні 6 500 грн, а за чотири роки підвищився до 8 647 грн. При цьому купівельна спроможність людей не покращилася.

НБУ держбюджет інфляція зарплата ВВП України
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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