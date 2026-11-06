Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На валютном рынке Украины в течение первой недели ноября 2026 года наблюдались активные колебания показателей. Курс доллара периодически падал и рос, а евро поймало восходящую тенденцию. В ближайшее время динамика может повториться. Мы узнали, к чему следует готовиться нашим гражданам на следующей неделе, в период с 9 по 15 ноября.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом доллара в Украине

В ноябре официальный курс гривны к доллару находился в диапазоне 45,35-45,66 грн/долл. По мнению экономиста, есть основания ожидать превышения психологической отметки в течение последнего месяца осени. То есть курс может достичь 46 грн/долл. и зафиксироваться на таком уровне до конца года.

"Поскольку есть надежда на международную помощь, на внешние средства, то их выгоднее зачислить по курсу более дешевой гривны. Это поможет наполнить государственный бюджет и осуществить запланированные расходы. Речь идет не о какой-то самодеятельности Национального банка, а об ожиданиях Минфина", — отметил Плотников.

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Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Он считает, что на следующей неделе восходящая тенденция продолжится, а показатели официального курса гривны к доллару будут колебаться в пределах 20-50 копеек. Если не произойдет каких-либо сдвигов на геополитической арене, валютный рынок в Украине будет сохранять спокойствие. Рост курса до 46 грн/долл. в ближайшее время маловероятен, но приближение к психологическому уровню возможно.

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Экономист Александр Савченко в эфире Новини.LIVE отметил, что до конца 2026 года не стоит ждать курса 50 грн/долл. — потенциальный максимум находится на уровне 46-47 грн/долл. Колебания действительно присутствуют, но в копеечном диапазоне, что естественно для украинского валютного рынка.

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"У нас очень плохой торговый баланс. Мы продаем, по сути, в два раза меньше, чем покупаем. Плюс в ноябре уже двузначная инфляция. Но есть факторы, положительно влияющие на курс. В первую очередь, это стабильная международная помощь", — добавил спикер.

Чего ожидать от курса евро

Официальный курс гривны к евро стремительно рос в течение первой недели ноября — диапазон показателей составил 50,67-51,24 грн. При этом соотношение в главной валютной паре осталось неизменным — 1,12 долл./евро. Поскольку курс рассчитывается через доллар, восходящая тенденция не вызвала удивления.

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Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Сейчас, если не ошибаюсь, за 1 евро можно получить 1,12 долл. С этой точки зрения ситуация выгоднее, чем была летом этого года. Мы наблюдаем стабильную тенденцию, но определенные экономические и политические факторы способны ее нарушить. Думаю, курс сохранится на уровне 1,10-1,14 долл./евро", — отметил эксперт.

Стоит помнить, что соотношение в основной валютной паре зависит от многих факторов, например, монетарной политики США и Европейского центрального банка, учетных ставок, внешней торговли, инфляционного давления, геополитических рисков и пр.

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Плюс важное значение имеют результаты промежуточных выборов в США. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса — Сенатом и Палатой представителей. Валютный рынок отреагировал сразу: евро укрепилось примерно на 0,5%, а доллар опустился до своего самого низкого уровня за месяц.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк установил рекорд месячного объема интервенций. Он продал на валютном рынке почти 6 млрд долларов. Это было необходимо для поддержания курса, сдерживания инфляционных процессов и замедления падения гривны.

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Также Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября НБУ ввел новый индикатор валютного рынка. Речь идет о справочном курсе гривны к евро, рассчитанном на основе котировок доллара к евро и гривны к доллару. Кроме того, регулятор обновил методику определения курсов иностранных валют.