Женщины проходят мимо обменника. Фото: Новини.LIVE

В начале ноября в Украине отмечался рост спроса на иностранную валюту, что привело к усилению давления на национальную валюту. В настоящее время ситуация на валютном рынке находится под контролем, а курс гривны корректируется в зависимости от соотношения спроса и предложения иностранной валюты, что соответствует режиму управляемой гибкости курса НБУ.

Об этом сообщил Национальный банк Украины, передают Новини.LIVE.

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Почему вырос курс доллара

В первые дни ноября наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту, вызванный увеличением бюджетных расходов, в частности, на оборону и безопасность. "Масла в огонь" добавили и обычные украинцы, которые традиционно начали покупать доллары в начале месяца из-за обновления ежемесячных лимитов на покупку иностранной валюты.

Ограниченное предложение валюты на внутреннем рынке было также вызвано российскими обстрелами. Атаки привели к сокращению сезонного экспорта, а металлургический и аграрный секторы из-за этого сократили продажи валюты.

Предложение на рынке частично поддерживалось ситуативными продажами отдельных компаний, однако общей ситуации это не спасало. Такие продажи не носили системного характера, поэтому, когда их объем сокращался, гривна ослабевала.

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Какова ситуация на валютном рынке сейчас

Национальный банк отметил, что ситуация на валютном рынке находится под контролем. Официальный курс гривны корректируется в соответствии с изменениями в соотношении спроса и предложения валюты, что соответствует режиму управляемой гибкости курса.

Есть ли проблемы с наличной валютой

Регулятор отреагировал на увеличение разницы между официальным курсом гривны и курсом продажи иностранной валюты финансовыми учреждениями. НБУ провел консультации с участниками рынка, выявил причины и провел превентивные операции по обмену безналичной валюты на наличную, чтобы не допустить дефицита валюты.

В настоящее время заявки банков полностью выполнены, а проблем с наличием наличной иностранной валюты в финансовой системе нет. По оценке Нацбанка, экономических причин для увеличения разницы между официальным курсом и курсом продажи валюты финансовыми учреждениями нет.

Удержит ли НБУ курс гривны

В Регуляторе заявили, что поддержание стабильности валютного рынка остается одной из ключевых задач. Для предотвращения резких валютных колебаний Украина располагает достаточным объемом международных резервов, который по состоянию на 1 октября 2026 года составлял 47,1 млрд долларов США.

Национальный банк заверил, что контролирует ситуацию на валютном рынке и при необходимости готов приложить все необходимые усилия для стабилизации курса гривны и обеспечения устойчивости внутреннего валютного рынка. Соответственно, предпосылок для резкого обесценения национальной валюты нет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что курс доллара может достичь неожиданных значений. В ноябре восходящая тенденция сохранится. Не исключено, что к концу месяца курс зафиксируется на отметке в 46 гривен за доллар.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут потерять деньги из-за колебаний курса. К покупке долларов следует подходить взвешенно. Не всегда стоит переводить все гривневые сбережения в валюту.