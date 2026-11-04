Жінки проходять повз обмінник. Фото: Новини.LIVE

На початку листопада в Україні фіксувалося збільшення попиту на іноземну валюту, що призвело до посилення тиску на національну валюту. Наразі ситуація на валютному ринку під контролем, а курс гривні коригується залежно від співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти, що відповідає режиму керованої гнучкості курсу НБУ.

Про це повідомив Національний банк України, передають Новини.LIVE.

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Чому зріс курс долара

У перші дня листопада спостерігався підвищений попит на іноземну валюту, спричинений збільшенням бюджетних видатків, зокрема, на оборону та безпеку. Додали "масла у вогонь" й звичайні українці, які традиційно почали купувати долари на початку місяця через оновлення щомісячних лімітів на купівлю іноземної валюти.

Обмежена пропозиція валюти на внутрішньому ринку була також спричинена російськими обстрілами. Атаки призвели до зменшення сезонного експорту, а металургійний та аграрний сектори скоротили через це продажі валюти.

Пропозицію на ринку частково підтримували ситуативні продажі окремих компаній, однак загальну ситуацію не рятували. Такі продажі не мали системного характеру, тому коли вони зменшувалися, гривня слабшала.

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Яка ситуація на валютному ринку зараз

Національний банк зазначив, що ситуація на валютному ринку контрольована. Офіційний курс гривні корегується відповідно до змін у співвідношенні попиту та пропозиції валюти, що відповідає режиму керованої гнучкості курсу.

Чи є проблеми з готівковою валютою

Регулятор відреагував на збільшення різниці між офіційним курсом гривні та курсом продажу іноземної валюти фінустановами. НБУ провів консультації з учасниками ринку, виявив причини та провів превентивні операції з обміну безготівкової валюти на готівкову, щоб не допустити дефіциту валюти.

Наразі заявки банків повністю виконані, а проблем із наявністю готівковою іноземної валюти у фінансовій системі немає. За оцінкою Нацбанку, економічних причин для збільшення різниці між офіційним курсом і курсом продажу валюти фінансовими установами немає.

Чи втримає НБУ курс гривні

У Регуляторі заявили, що підтримка стійкості валютного ринку залишається одним із ключових завдань. Для уникнення різких валютних коливань Україна має достатній обсяг міжнародних резервів, який станом на 1 жовтня 2026 року становив 47,1 млрд доларів США.

Національний банк запевнив, що контролює ситуацію на валютному ринку та за потреби готовий докладати всіх необхідних зусиль для стабілізації курсу гривні та забезпечення стійкості внутрішнього валютного ринку. Відповідно, передумов для різкого знецінення національної валюти немає.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що курс долара досягти неочікуваних позицій. У листопаді висхідна тенденція триватиме. Не виключено, що до кінця місяця курс зафіксується на позначці у 46 гривень за долар.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть втратити гроші через курсові коливання. До купівлі доларів варто підходити виважено. Не завжди варто всі гривневі заощадження переводити у валюту.