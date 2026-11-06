Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

На валютному ринку України протягом першого тижня листопада 2026 року відбувалися активні коливання показників. Курс долара періодично падав і зростав, а євро спіймало висхідну тенденцію. Найближчим часом динаміка може повторитися. Ми дізналися, до чого готуватися нашим громадянам наступного тижня, у період 9-15 листопада.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом долара в Україні

У листопаді офіційний курс гривні до долара перебував у діапазоні 45,35-45,66 грн/дол. На думку економіста, існують підстави очікувати перевищення психологічної межі протягом останнього місяця осені. Тобто курс може дійти до 46 грн/дол. і зафіксуватися на такому рівні до кінця року.

"Оскільки є сподівання на міжнародну допомогу, на зовнішні гроші, то їх вигідніше зарахувати по курсу більш дешевої гривні. Це допоможе наповнити державний бюджет і здійснити заплановані видатки. Йдеться не про якусь там самодіяльність Національного банку, а про очікування Мінфіну", — зазначив Плотніков.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Він вважає, що наступного тижня продовжиться висхідна тенденція, а показники офіційного курсу гривні до долара будуть коливатися у межах 20-50 копійок. Якщо не станеться якихось зрушень на геополітичний арені, валютний ринок в Україні зберігатиме спокій. Зростання курсу до 46 грн/дол. найближчим часом малоймовірне, але наближення до психологічного рівня можливе.

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Економіст Олександр Савченко в ефірі Новини.LIVE зазначив, що до кінця 2026 року не варто чекати курсу 50 грн/дол. — потенційний максимум перебуває на рівні 46-47 грн/дол. Коливання дійсно присутні, але в копійчаному діапазоні, що є природнім для українського валютного ринку.

"У нас дуже поганий торговельний баланс. Ми продаємо, по суті, двічі менше, ніж купуємо. Плюс у листопаді вже двозначна інфляція. Але є фактори, які позитивно впливають на курс. Насамперед, це стабільна міжнародна допомога", — додав спікер.

Чого чекати від курсу євро

Офіційний курс гривні до євро стрімко зростав упродовж першого тижня листопада — діапазон показників склав 50,67-51,24 грн. При цьому співвідношення у головній валютній парі залишилося незмінними — 1,12 дол./євро. Оскільки курс вираховують через долар, висхідна тенденція не викликала здивування.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Зараз, якщо не помиляюся, за 1 євро можна отримати 1,12 дол. З цієї точки зору ситуація вигідніша, ніж була влітку цього року. Ми спостерігаємо спокійну тенденцію, але певні економічні та політичні питання здатні її похитнути. Думаю, на рівні 1,10-1,14 дол./євро курс збережеться", — констатував експерт.

Варто пам’ятати, що співвідношення у головній валютній парі залежить від багатьох факторів, наприклад, монетарної політики США і Європейського центрального банку, облікових ставок, зовнішньої торгівлі, інфляційного тиску, геополітичних ризиків тощо.

Плюс важливе значення мають результати проміжних виборів у США. Демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу — Сенатом і Палатою представників. Валютний ринок відреагував одразу: євро зміцнилося приблизно на 0,5%, а долар опустився до свого мінімуму за місяць.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк установив рекорд місячного обсягу інтервенцій. Він продав на валютному ринку майже 6 млрд доларів. Це було необхідно для підтримання курсу, обмеження інфляційних процесів і сповільнення ослаблення гривні.

Також Новини.LIVE розповідали, що 4 листопада НБУ запровадив новий індикатор валютного ринку. Йдеться про довідковий курс гривні до євро, розрахований на основі котирувань долара до євро та гривні до долара. Плюс регулятор оновив методику визначення курсів іноземних валют.