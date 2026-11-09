Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Протягом другого тижня листопада 2026 року триватимуть динамічні коливання курсу валют в Україні. Євро спіймає низхідний тренд після зростання, завдяки чому наші громадяни зможуть здійснити більш вигідний обмін. Проте загальне послаблення гривні не призупиниться. Ми дізналися, до чого готуватися учасникам валютного ринку в період із 9 по 15 листопада.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Реклама

Що буде з курсом євро в Україні

На понеділок, 9 листопада, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 50,64 грн. Співвідношення у головній парі зафіксувалося на 1,12 дол./євро. Найближчим часом очікують незначного зміцнення національної валюти — після тижневого висхідного тренду.

"Зараз за 1 євро можна отримати 1,12 дол. З цієї точки зору ситуація вигідніша, ніж була влітку. Ми спостерігаємо спокійну тенденцію, але певні економічні та політичні питання здатні її похитнути. Думаю, на рівні 1,10-1,14 дол./євро курс збережеться", — зазначив економіст.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

За його словами, суттєвий вплив на співвідношення у головній валютній парі мають геополітичні ризики, різниця між відсотковими ставками у США та ЄС, зовнішня торгівля, монетарна політика Сполучених Штатів Америки та Європейського центрального банку, рівень інфляції тощо.

Читайте також:

А після проміжних виборів у Конгрес США, за результатами яких більшу присутність у Сенаті та Палаті представників вибороли демократи, євро зміцнилося приблизно на 0,5%. Тобто валютний ринок миттєво відреагував на перестановку політичних сил, а долар опустився до місячного мінімуму.

Прогноз інфляції на 2026-2028 роки

Раніше ми розповідали, що Національний Банк презентував оновлений прогноз інфляції, опираючись на дослідження економічної ситуації в Україні. Регулятор очікує прискорення темпів дорожчання товарів і послуг до 12,5% у 2026 році, але сповільнення до 7,3% у 2027-му та до 5% — у 2028-му.

"Інфляційний тиск поступово слабшатиме в міру вичерпання ефектів від подорожчання пального, а також сповільнення темпів зростання зарплат в умовах стриманої економічної активності. Вагомий вплив матимуть і заходи монетарної політики НБУ", — пояснив регулятор.

Реальний ВВП України, згідно з прогнозом Національного банку, знизиться на 0,4% у 2026 році, але згодом розпочнеться відновлення. Зарплати продовжать зростати через дефіцит кадрів і брак робочої сили на ринку. Втім це не означає покращення купівельної спроможності громадян.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яких купюр євро українцям варто позбутися у листопаді 2026 року. ЄЦБ перестав друкувати банкноти номіналом 500 євро через велику кількість підробок на валютному ринку. Хоча гроші не втратили платоспроможність, використовують їх рідше.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть вивозити за кордон будь-яку валюту: долари, євро, гривні, злоті тощо. Водночас існує обмеження на суму готівки — не більше 10 000 євро без письмового декларування. У разі перевищення ліміту потрібно підтвердити джерела походження фінансів.