Зарплаты, пенсии, цены — что будет с финансами украинцев в июле 2025

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Июль принесет украинцам немало нововведений и изменений, которые будут касаться финансов. Интересно узнать, что будет с минимальной зарплатой, пенсионным обеспечением, социальными выплатами и др.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в июле 2025 года.

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Вырастет ли минимальная зарплата

Законопроект, которым предлагали постепенное увеличение минимальной заработной платы (МЗП) с июля, сняли с рассмотрения. Это означает, что украинцам не стоит надеяться на изменения в ближайшее время. Кабинет Министров утвердил размер МЗП на уровне 8 000 грн/мес. с 1 января 2025 года, эта сумма будет действительной в июле.

Однако не стоит забывать, что реальная выплата гражданам меньше, поскольку работодатели удерживают налоги с доходов сотрудников: 18% НДФЛ и 5% военного сбора. "На руки" украинцам выдают только 6 160 грн. Отметим, от минимальной зарплаты и прожиточного минимума зависят размеры многих социальных выплат.

У кого вырастут пенсии

Некоторым украинцам пересчитают пенсионное обеспечение в июле 2025 года. Это касается граждан, которые достигли соответствующего возраста и имеют полный страховой стаж — 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Размеры минимальных выплат для различных категорий пенсионеров такие:

65+ лет, полный стаж, не работают — 3 758 грн (+388 грн);

80+ лет, полный стаж — 3 758 грн (+388 грн);

70-80 лет, полный стаж — 3 613 грн (+373 грн);

до 70 лет, полный стаж или инвалидность I группы — 3 323 грн (+343 грн);

другие неработающие пенсионеры — 3 038 грн (+313 грн).

Также предусмотрены доплаты к денежному обеспечению людям, которым исполнилось более 70 лет в июле. Они получат от 300 до 570 грн надбавки, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Новая выплата для украинцев

С 1 июля граждане могут подать заявку на назначение единой базовой выплаты. Это двухлетний экспериментальный проект, который предусматривает предоставление одной финансовой помощи вместо нескольких мелких. Участие в программе доступно получателям:

социальной помощи малообеспеченным семьям;

пособия на детей одиноким матерям;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Надо быть получателем одной из указанных выплат на момент подачи заявки. Размер денежной поддержки высчитывается индивидуально и зависит от совокупного дохода семьи. Обратиться за помощью можно онлайн через Дію или лично в территориальном отделении Пенсионного фонда.

Что будет с курсом доллара и евро

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ожидать от курсов валют в июле 2025 года. По мнению специалиста, доллар будет медленно дорожать, приближаясь к уровню, заложенному в государственном бюджете — 45 грн/долл. Не исключено, что официальный курс пересечет психологическую отметку 42 грн/долл. уже в следующем месяце.

Зато европейская валюта имеет шанс замедлить темпы или даже вернуться в диапазон 43-45 грн/евро. Нужно, чтобы США и ЕС заключили новое торговое соглашение, а таможенные импортные тарифы президента Дональда Трампа снизились.

"Экономика ЕС готова восстанавливаться, она живо реагирует на пошлины и участие США в событиях на Ближнем Востоке. Поэтому евро укрепляется по отношению к доллару, что отражается на курсовых показателях в Украине", — отметил Плотников.

Кто потеряет льготы на бесплатный проезд

с 1 июля по 31 августа, в период летних каникул, киевские школьники не смогут пользоваться общественным транспортом на льготных условиях. Им придется платить за услугу, как другим пассажирам, или приобрести проездные билеты со скидкой 75%. Для учащихся дневной формы обучения стоимость льготных проездных такая:

325 грн — безлимит на месяц;

162,50 грн — безлимит на вторую половину месяца;

72,50 грн — на 46 поездок/мес.;

97,50 грн — на 62 поездки/мес.;

143,75 грн — на 92 поездки/мес.;

192,50 грн — на 124 поездки/мес.

Приобрести можно через мобильное приложение "Киев Цифровой" или в терминалах самообслуживания. Проездной действует на все виды городского пассажирского транспорта.

Что будет с ценами на продукты

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ожидать украинцам от стоимости востребованных продуктов питания. По словам эксперта, сезонные овощи — томаты, огурцы, молодой картофель, лук и др. — подешевеют в июле. Зато ягоды и фрукты останутся дорогими из-за плохого урожая.

"Яйца стопроцентно будут дешеветь. 70% стоимости — это затраты на комбикорм, в основе которого кукуруза. Надо подождать урожая: если кукуруза плохо уродится, то с осени яйца начнут дорожать", — констатировал Олег Пендзин.

Молочная продукция (кисломолочный и твердый сыр, сливочное масло, молоко) уже взяла курс на удешевление, поскольку скот перешел на открытый выпас. А хлеб постепенно растет в цене, такая динамика будет продолжаться, пока не соберут урожай зерновых и не сформируется стоимость новых помольных партий.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам выгоднее покупать доллары в четверг и пятницу, когда курсовые показатели падают. А продавать лучше в начале недели — в понедельник или вторник. Тогда традиционно наблюдается пик стоимости валюты.

Также мы писали, что около 80% безработных украинцев готовы работать за месячный доход до 20 000 грн. Однако половина опрошенных признались, что хотят зарабатывать такие деньги за неполный рабочий день.