Середня зарплата для розрахунку пенсій — яку рекордну суму використав ПФУ

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Пенсійний фонд України використовує для розрахунку грошового забезпечення показник середньої зарплати. У травні він склав 20 355,40 грн, що стало рекордом. Попередня сума, яку врахували для обчислення пенсій, перебувала на рівні 19 856,19 грн.

Про це повідомила пресслужба ПФУ на Facebook-сторінці.

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Показники середнього доходу

В Україні середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яку використовують для розрахунку пенсійного забезпечення, у травні 2025 року становив 20 355 грн. Показник виріс на 499 грн порівняно з квітнем. У січні він взагалі перебував на рівні 18 660,32 грн.

"26 червня Пенсійним фондом затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за травень 2025 року", — розповіли в ПФУ.

У травні 2024 року розмір середнього доходу становив 17 178,87 грн. Різниця — понад 3 000 грн, або 18,5%. Щоправда, не варто забувати про річну інфляцію, яка сягнула 15,9% за даними Національного банку. Виходить, реальне покращення за рік перебуває на рівні лише 2,6%.

Показники середньої зарплати для розрахунку пенсій. Фото: ПФУ/Facebook

ПФУ отримає нові повноваження

З 1 липня Пенсійний фон відповідатиме за нарахування деяких соціальних виплат, які раніше перебували у віданні Міністерства соціальної політики. У повноваження ПФУ входитиме надання допомоги:

особам з інвалідністю 1-3 груп;

малозабезпеченим українцям;

військовим з інвалідністю внаслідок війни, які вже отримують пенсію по інвалідності;

ветеранам Другої світової війни;

військовослужбовцям і правоохоронцям, які отримують пенсію за вислугу років;

особам з інвалідністю з дитинства 1-3 груп;

дітям з інвалідністю до 18 років тощо.

Уповноважений орган повинен забезпечити технічну готовність до приймання та обробки заявок від українців до 1 липня.

Нагадаємо, деяким українцям передбачені доплати до пенсійного забезпечення. Йдеться про рідних загиблих учасників Революції Гідності. Кошти призначають особам, які вже отримують пенсію за віком, з інвалідності, за вислугу років та у зв'язку з втратою годувальника.

Також ми писали, що у 2025 році середня зарплата в центральних держорганах зросла на 15,5% і становить 58,8 тис. грн. Найбільше отримують у НКРЕКП — 114 тис. грн, у Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей — 96,1 тис., у НАЗК — 91,3 тис. грн.