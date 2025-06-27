Средняя зарплата для расчета пенсий — какую рекордную сумму использовал ПФУ

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Пенсионный фонд Украины использует для расчета денежного обеспечения показатель средней зарплаты. В мае он составил 20 355,40 грн, что стало рекордом. Предыдущая сумма, которую учли для исчисления пенсий, находилась на уровне 19 856,19 грн.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ на Facebook-странице.

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Показатели среднего дохода

В Украине средний размер заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которую используют для расчета пенсионного обеспечения, в мае 2025 года составил 20 355 грн. Показатель вырос на 499 грн по сравнению с апрелем. В январе он вообще находился на уровне 18 660,32 грн.

"26 июня Пенсионным фондом утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за май 2025 года", — рассказали в ПФУ.

В мае 2024 года размер среднего дохода составлял 17 178,87 грн. Разница — более 3 000 грн, или 18,5%. Правда, не стоит забывать о годовой инфляции, которая достигла 15,9% по данным Национального банка. Получается, реальное улучшение за год находится на уровне всего 2,6%.

Показатели средней заработной платы для расчета пенсий. Фото: ПФУ/Facebook

ПФУ получит новые полномочия

С 1 июля Пенсионный фон будет отвечать за начисление некоторых социальных выплат, которые ранее находились в ведении Министерства социальной политики. В полномочия ПФУ будет входить предоставление помощи:

лицам с инвалидностью 1-3 групп;

малообеспеченным украинцам;

военным с инвалидностью вследствие войны, которые уже получают пенсию по инвалидности;

ветеранам Второй мировой войны;

военнослужащим и правоохранителям, которые получают пенсию за выслугу лет;

лицам с инвалидностью с детства 1-3 групп;

детям с инвалидностью до 18 лет и др.

Уполномоченный орган должен обеспечить техническую готовность к приему и обработке заявок от украинцев до 1 июля.

Напомним, некоторым украинцам предусмотрены доплаты к пенсионному обеспечению. Речь идет о родных погибших участников Революции Достоинства. Средства назначают людям, которые уже получают пенсию по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет и в связи с потерей кормильца.

Также мы писали, что в 2025 году средняя зарплата в центральных госорганах выросла на 15,5% и составляет 58,8 тыс. грн. Больше всего получают в НКРЭКУ — 114 тыс. грн, в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей — 96,1 тыс. грн, в НАПК — 91,3 тыс. грн.