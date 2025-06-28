Зарплати, пенсії, ціни — що буде з фінансами українців у липні 2025

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Липень принесе українцям чимало нововведень і змін, які стосуватимуться фінансів. Цікаво дізнатися, що буде з мінімальною зарплатою, пенсійним забезпеченням, соціальними виплатами тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з фінансами українців у липні 2025 року.

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Чи зросте мінімальна зарплата

Законопроєкт, яким пропонували поступове збільшення мінімальної заробітної плати (МЗП) з липня, зняли з розгляду. Це означає, що українцям не варто сподіватися на зміни найближчим часом. Кабінет Міністрів затвердив розмір МЗП на рівні 8 000 грн/міс. з 1 січня 2025 року, ця сума буде дійсною в липні.

Однак не варто забувати, що реальна виплата громадянам менша, оскільки роботодавці утримують податки з доходів працівників: 18% ПДФО та 5% військового збору. "На руки" українцям видають лише 6 160 грн. Зауважимо, від мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму залежать розміри багатьох соціальних виплат.

У кого виростуть пенсії

Деяким українцям перерахують пенсійне забезпечення у липні 2025 року. Це стосується громадян, які досягли відповідного віку та мають повний страховий стаж — 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Розміри мінімальних виплат для різних категорій пенсіонерів такі:

65+ років, повний стаж, не працюють — 3 758 грн (+388 грн);

80+ років, повний стаж — 3 758 грн (+388 грн);

70-80 років, повний стаж — 3 613 грн (+373 грн);

до 70 років, повний стаж або інвалідність I групи — 3 323 грн (+343 грн);

інші непрацюючі пенсіонери — 3 038 грн (+313 грн).

Також передбачені доплати до грошового забезпечення людям, яким виповнилося понад 70 років у липні. Вони отримають від 300 до 570 грн надбавки, якщо їх пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Нова виплата для українців

З 1 липня громадяни можуть подати заявку на призначення єдиної базової виплати. Це дворічний експериментальний проєкт, який передбачає надання однієї фінансової допомоги замість кількох дрібних. Участь у програмі доступна отримувачам:

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Треба бути одержувачем однієї зі вказаних виплат на момент подання заявки. Розмір грошової підтримки вираховується індивідуально і залежить від сукупного доходу родини. Звернутися за допомогою можна онлайн через Дію або особисто в територіальному відділенні Пенсійного фонду.

Що буде з курсом долара і євро

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого очікувати від курсів валют у липні 2025 року. На думку фахівця, долар повільно дорожчатиме, наближаючись до рівня, закладеного в державному бюджеті — 45 грн/дол. Не виключено, що офіційний курс перетне психологічну позначку 42 грн/дол. вже наступного місяця.

Натомість європейська валюта має шанс сповільнити темпи чи навіть повернутися до діапазону 43-45 грн/євро. Потрібно, аби США та ЄС уклали нову торговельну угоду, а митні імпортні тарифи президента Дональда Трампа знизилися.

"Економіка ЄС готова відновлюватись, вона жваво реагує на мита й участь США у подіях на Близькому Сході. Тому євро зміцнюється по відношенню до долара, що відображається на курсових показниках в Україні", — зауважив Плотніков.

Хто втратить пільги на безплатний проїзд

з 1 липня по 31 серпня, у період літніх канікул, київські школярі не зможуть користуватися громадським транспортом на пільгових умовах. Їм доведеться платити за послугу, як іншим пасажирам, або придбати проїзні квитки зі знижкою 75%. Для учнів денної форми навчання вартість пільгових проїзних така:

325 грн — безліміт на місяць;

162,50 грн — безліміт на другу половину місяця;

72,50 грн — на 46 поїздок/міс.;

97,50 грн — на 62 поїздки/міс.;

143,75 грн — на 92 поїздки/міс.;

192,50 грн — на 124 поїздки/міс.

Придбати можна через мобільний застосунок "Київ Цифровий" або в терміналах самообслуговування. Проїзний діє на всі види міського пасажирського транспорту.

Що буде з цінами на продукти

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого очікувати українцям від вартості затребуваних продуктів харчування. За словами експерта, сезонні овочі — томати, огірки, молода картопля, цибуля тощо — подешевшають у липні. Натомість ягоди і фрукти залишаться дорогими через поганий врожай.

"Яйця стовідсотково будуть дешевшати. 70% вартості — це витрати на комбікорм, в основі якого кукурудза. Треба почекати врожаю: якщо кукурудза погано вродить, то з осені яйця почнуть дорожчати", — констатував Олег Пендзин.

Молочна продукція (кисломолочний і твердий сир, вершкове масло, молоко) вже взяла курс на здешевлення, оскільки худоба перейшла на відкритий випас. А хліб поступово зростає в ціні, така динаміка продовжуватиметься, поки не зберуть врожай зернових і не сформується вартість нових помольних партій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям вигідніше купувати долари у четвер і п’ятницю, коли курсові показники падають. А продавати краще на початку тижня — у понеділок або вівторок. Тоді традиційно спостерігається пік вартості валюти.

Також ми писали, що близько 80% безробітних українців готові працювати за місячний дохід до 20 000 грн. Однак половина опитаних зізналися, що хочуть заробляти такі гроші за неповний робочий день.