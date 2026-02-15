Видео
Главная Экономика С обменом валюты можно не спешить — что будет с курсом евро в Украине

С обменом валюты можно не спешить — что будет с курсом евро в Украине

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 09:10
Курс евро может сойти с намеченного пути — чего ждать в ближайшее время
Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно следят за колебаниями на валютном рынке, чтобы покупать доллары и евро максимально выгодно. В феврале зафиксировали относительную стабилизацию официальных курсов после рекордного роста показателей в январе. Возникает вопрос, будет ли евро дорожать в ближайшее время в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом евро в период 16-22 февраля 2026 года.

Читайте также:

Чего ждать от курса евро

Пока официальный курс гривны к доллару формируется политикой управляемой гибкости Национального банка, показатели курса евро зависят от соотношения в главной паре. По состоянию на середину февраля имеем ослабление американской валюты до 1,19 долл./евро, в результате чего на украинском рынке зафиксировали динамику 50,76-51,25 грн/евро.

"Нет причин считать, что евро стремительно подешевеет, учитывая обострение отношений между США и ЕС. Товары из Европы уже стоят дороже по сравнению с американскими, они становятся менее конкурентными", — отметил доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

С обменом валюты можно не спешить — что будет с курсом евро в Украине - фото 1
Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

По его словам, пока нет оснований считать, что валюта будет дешеветь или дорожать в ближайшее время. Не исключено, что Европейскому центральному банку придется искусственно удерживать курс, дабы он не пересек границу 1,20 долл./евро.

Однако в период 16-22 февраля вряд ли произойдут серьезные сдвиги, способные дать сильный толчок курсовым показателям. Скорее всего, сохранится умеренная копеечная динамика, аналогичная предыдущей неделе. Украинцам не стоит ждать пересечения психологического уровня 52 грн/евро.

Какую валюту купить на 10 000 грн

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансиста Богдана Яремчика, что делать с небольшой суммой сбережений, когда хочется купить иностранную валюту. По его словам, не надо искать сложных финансовых стратегий, а лучше сосредоточиться на надежных и хорошо знакомых валютах.

"Я бы советовал часть средств вложить в доллары, другую — в евро. Условно говоря, купить 100 долларов и 100 евро. Это самые универсальные и ликвидные инструменты для небольших сбережений", — уточнил специалист.

Базовым советом в вопросе финансов всегда была диверсификация капитала, то есть разделение сбережений на части между разными активами. Это поможет минимизировать риски в случае неожиданных экономических шоков и сохранить львиную долю накоплений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам советуют держать дома наличные в размере 1-1,5 месячных расходов в 2026 году. Для граждан, которые зарабатывают менее 100 000 грн, максимальная сумма накоплений составляет 40 000 грн.

Также мы писали, что некоторые соседи Украины, которые давно входят в ЕС, до сих пор не перешли на евро, оставив свои национальные валюты. Им выгоднее сохранить монетарную независимость, чем приобщиться к еврозоне.

курс валют курс евро евро валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
