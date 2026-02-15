Курс євро може зійти з наміченого напряму — чого чекати найближчим часом

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно слідкують за коливаннями на валютному ринку, аби купувати долари та євро максимально вигідно. В лютому зафіксували відносну стабілізацію офіційних курсів після рекордного зростання показників у січні. Постає питання, чи буде євро дорожчати найближчим часом в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом євро в період 16-22 лютого 2026 року.

Чого чекати від курсу євро

Поки офіційний курс гривні до долара формується політикою керованої гнучкості Національного банку, показники курсу євро залежать від співвідношення у головній парі. Станом на середину лютого маємо послаблення американської валюти до 1,19 дол./євро, в результаті чого на українському ринку зафіксували динаміку 50,76-51,25 грн/євро.

"Немає причин вважати, що євро стрімко подешевшає, враховуючи загострення відносин між США та ЄС. Товари з Європи вже коштують дорожче порівняно з американськими, вони стають менш конкурентними", — зазначив доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот

За його словами, наразі немає підстав вважати, що валюта буде дешевшати або дорожчати найближчим часом. Не виключено, що Європейському центральному банку доведеться штучно втримувати курс, аби він не перетнув межу 1,20 дол./євро.

Однак у період 16-22 лютого навряд чи відбудуться серйозні зрушення, здатні дати сильний поштовх курсовим показникам. Швидше за все, збережеться помірна копійчана динаміка, аналогічна попередньому тижню. Українцям не варто чекати перетину психологічного рівня 52 грн/євро.

Яку валюту купити на 10 000 грн

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фінансиста Богдана Яремчика, що робити з невеликою сумою заощаджень, коли хочеться купити іноземну валюту. За його словами, не треба шукати складних фінансових стратегій, а краще зосередитися на надійних і добре знайомих валютах.

"Я би радив частину коштів вкласти в долари, іншу — в євро. Умовно кажучи, купити 100 доларів і 100 євро. Це найуніверсальніші та найліквідніші інструменти для невеликих заощаджень", — уточнив фахівець.

Базовою порадою в питанні фінансів завжди була диверсифікація капіталу, тобто поділ заощаджень на частини між різними активами. Це допоможе мінімізувати ризики в разі неочікуваних економічних шоків і зберегти левову частку накопичень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям радять тримати вдома готівку розміром 1-1,5 місячних витрат у 2026 році. Для громадян, які заробляють менше 100 000 грн, максимальна сума накопичень становить 40 000 грн.

Також ми писали, що деякі сусіди України, які давно входять в ЄС, досі не перейшли на євро, залишивши свої національні валюти. Їм вигідніше зберегти монетарну незалежність, ніж долучитися до єврозони.