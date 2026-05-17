Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Позиции евро резко изменились: что будет с курсом на следующей неделе

Позиции евро резко изменились: что будет с курсом на следующей неделе

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 08:10
Курс евро положительно удивил украинцев: к чему готовиться в ближайшее время
Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На валютном рынке Украины наблюдается нисходящая тенденция. Купюры евро резко подешевеют 18 мая — официальный курс опустится до уровня, который в последний раз наблюдали в середине апреля. Интересно узнать, к каким показателям готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

На 18 мая 2026 года Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 51,26 грн. Всего за шесть дней показатели упали на 46 копеек. Резкая нисходящая динамика объясняется соотношением в главной валютной паре — доллар усилился до 1,16 долл./евро вместо 1,18 долл./евро.

"Мы традиционно говорим, что курс евро выставляется через соотношение к доллару на мировых рынках. Сейчас показатель зафиксировался на 1,16 долл./евро. Прекращение войны в Персидском заливе, возможно, повлияет на соотношение между валютами", — отметил экономист.

Позиции евро резко изменились: что будет с курсом на следующей неделе - фото 1
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ
 

Плюс на ситуацию могла повлиять поездка президента США Дональда Трампа в Китай, где состоялась встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем. Как известно, лидеры смогли достичь договоренностей по некоторым ключевым вопросам, в частности по ситуации с Ираном.

Читайте также:

Если война на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время, доллар усилит свои позиции. Тогда официальный курс евро в Украине пойдет на спад. Но оснований для серьезных изменений в геополитической обстановке на следующей неделе нет, поэтому предполагаются колебания в пределах 51,30-51,80 грн/евро.

Где украинцам не понадобится евро

Ранее мы рассказывали, что некоторые страны-члены ЕС не признали евро национальной валютой, а продолжили использовать собственные деньги. Из 27-ми участников Союза местная валюта сохранилась в:

  • Польше (злотые);
  • Чехии (чешские кроны);
  • Венгрии (форинты);
  • Румынии (леи);
  • Швеции (шведские кроны);
  • Дании (датские кроны).

Это означает, что украинцам придется заблаговременно обменять гривны на валюту, которую используют в конкретном государстве ЕС. Купюры евро брать не обязательно, поскольку расплатиться за товар или услугу в магазине, общественном транспорте, ресторане или кафе будет невозможно. Хотя на определенных туристических локациях европейские банкноты могут принять.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы сталкиваются с проблемой обмена иностранной валюты. В финансовых учреждениях отказывают клиентам в обслуживании из-за незначительных повреждений наличных. Это считается нарушением законодательных норм и влечет за собой строгие санкции.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут дороже продать купюры доллара с красивыми серийными номерами. Коллекционеры собирают наличные с редкими комбинациями. Например, высоко ценятся одинаковые цифры, симметричные/повторяющиеся/парные группы.

курс евро евро обмен валют
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации