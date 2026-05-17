Курс евро положительно удивил украинцев: к чему готовиться в ближайшее время

Позиции евро резко изменились: что будет с курсом на следующей неделе
На валютном рынке Украины наблюдается нисходящая тенденция. Купюры евро резко подешевеют 18 мая — официальный курс опустится до уровня, который в последний раз наблюдали в середине апреля. Интересно узнать, к каким показателям готовиться нашим гражданам в ближайшее время.
Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.
Что будет с курсом евро в Украине
На 18 мая 2026 года Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 51,26 грн. Всего за шесть дней показатели упали на 46 копеек. Резкая нисходящая динамика объясняется соотношением в главной валютной паре — доллар усилился до 1,16 долл./евро вместо 1,18 долл./евро.
"Мы традиционно говорим, что курс евро выставляется через соотношение к доллару на мировых рынках. Сейчас показатель зафиксировался на 1,16 долл./евро. Прекращение войны в Персидском заливе, возможно, повлияет на соотношение между валютами", — отметил экономист.
Плюс на ситуацию могла повлиять поездка президента США Дональда Трампа в Китай, где состоялась встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем. Как известно, лидеры смогли достичь договоренностей по некоторым ключевым вопросам, в частности по ситуации с Ираном.
Если война на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время, доллар усилит свои позиции. Тогда официальный курс евро в Украине пойдет на спад. Но оснований для серьезных изменений в геополитической обстановке на следующей неделе нет, поэтому предполагаются колебания в пределах 51,30-51,80 грн/евро.
Где украинцам не понадобится евро
Ранее мы рассказывали, что некоторые страны-члены ЕС не признали евро национальной валютой, а продолжили использовать собственные деньги. Из 27-ми участников Союза местная валюта сохранилась в:
- Польше (злотые);
- Чехии (чешские кроны);
- Венгрии (форинты);
- Румынии (леи);
- Швеции (шведские кроны);
- Дании (датские кроны).
Это означает, что украинцам придется заблаговременно обменять гривны на валюту, которую используют в конкретном государстве ЕС. Купюры евро брать не обязательно, поскольку расплатиться за товар или услугу в магазине, общественном транспорте, ресторане или кафе будет невозможно. Хотя на определенных туристических локациях европейские банкноты могут принять.
