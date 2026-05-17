Курс євро позитивно здивував українців: до чого готуватися найближчим часом

Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

На валютному ринку України спостерігається низхідна тенденція. Купюри євро різко подешевшають 18 травня — офіційний курс опуститься до рівня, який востаннє спостерігали в середині квітня. Цікаво дізнатися, до яких показників готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

На 18 травня 2026 року Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 51,26 грн. Всього за шість днів показники впали на 46 копійок. Різка низхідна динаміка пояснюється співвідношенням у головній валютній парі — долар посилився до 1,16 дол./євро замість 1,18 дол./євро.

"Ми традиційно говоримо, що курс євро виставляється через співвідношення до долара на світових ринках. Наразі показник зафіксувався на 1,16 дол./євро. Припинення війни в Перській затоці, можливо, вплине на співвідношення між валютами", — зазначив економіст.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Плюс на ситуацію могла вплинути поїздка президента США Дональда Трампа до Китаю, де відбулася зустріч із головою КНР Сі Цзіньпінем. Як відомо, лідери змогли досягти домовленостей по деяких ключових питаннях, зокрема щодо ситуації з Іраном.

Якщо війна на Близькому Сході завершиться найближчим часом, долар посилить свої позиції. Тоді офіційний курс євро в Україні піде на спад. Але підстав для серйозних змін у геополітичній обстановці наступного тижня немає, тому передбачаються коливання у межах 51,30-51,80 грн/євро.

Де українцям не знадобиться євро

Раніше ми розповідали, що деякі країни-члени ЄС не визнали євро національною валютою, а продовжили використовувати власні гроші. Із 27-ми учасників Союзу місцева валюта зберіглася у:

Польщі (злоті);

Чехії (чеські крони);

Угорщині (форинти);

Румунії (леї);

Швеції (швецькі крони);

Данії (данські крони).

Це означає, що українцям доведеться завчасно обміняти гривні на валюту, яку використовують у конкретній державі ЄС. Купюри євро брати не обов'язково, оскільки розплатитися за товар або послугу в магазині, громадському транспорті, ресторані чи кав'ярні буде неможливо. Хоча на певних туристичних локаціях європейські банкноти можуть прийняти.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці стикаються з проблемою обміну іноземної валюти. У фінансових установах відмовляють клієнтам в обслуговуванні через незначні пошкодження готівки. Це вважається порушенням законодавчих норм і тягне за собою суворі санкції.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть дорожче продати купюри долара з красивими серійними номерами. Колекціонери збирають готівку з рідкісними комбінаціями. Наприклад, високо цінуються однакові цифри, симетричні/повторювані/парні групи.