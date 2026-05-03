Главная Экономика Потенциал для обмена валюты: что будет с курсом евро в мае 2026 года

Потенциал для обмена валюты: что будет с курсом евро в мае 2026 года

Дата публикации 3 мая 2026 08:10
Курс евро в мае 2026 года: к каким изменениям в обменниках готовиться украинцам
Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы ежедневно покупают и продают купюры евро, совершая валютно-обменные операции. В течение апреля 2026 года курс неустанно рос, реагируя на ослабление доллара в главной паре. Не помешает узнать, продолжится ли восходящая тенденция в мае.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в мае

Минимальный показатель официального курса гривны к евро в апреле зафиксировали на уровне 50,27 грн, а максимальный — на 51,91 грн. Существенная разница в 1,64 грн в течение месяца объясняется укреплением евро в главной валютной паре: соотношение достигло 1,17 долл./евро по состоянию на 1 мая 2026 года.

Потенциал для обмена валюты: что будет с курсом евро в мае 2026 года - фото 1
Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Непонятной остается политика США в отношении Европейского Союза. То они друзья, то Соединенные Штаты стремятся выйти из НАТО. Подобные заявления со стороны президента Дональда Трампа приводят к тому, что трудно определить какие-то реальные тенденции", — отметил экономист.

По его словам, официальный курс гривны к евро будет колебаться выше 51 грн, однако для пересечения психологического уровня 52 грн нет оснований в ближайшее время. Это может произойти, если доллар ослабит позицию в паре с евро и соотношение между валютами достигнет отметки 1,19 долл./евро.

Читайте также:

Какие купюры евро часто подделывают

Ранее мы рассказывали, что уровень подделки национальной валюты снизился втрое. Это статистика Национального банка по результатам 2025 года. Масштабы изъятия фальсификата евро тоже сократились — примерно на четверть.

Статистика подделки купюр
Уровень изъятия поддельной валюты в Украине. Фото: Новини.LIVE

В то же время среди общего количества найденных в обращении ненастоящих иностранных купюр лишь 7% составили евро. Чаще всего аферисты подделывали такие номиналы:

  • 50 евро — 35%;
  • 100 евро — 22%;
  • 200 евро — 26%;
  • 500 евро — 15%.

Чтобы избежать потенциальных рисков, необходимо отказаться от покупки валюты на черном рынке. Именно там самая высокая вероятность приобрести фальсификат. Стоит обращаться только в лицензированные обменные пункты или идти непосредственно в банк. Это гарантирует использование лишь настоящей наличности и минимизирует риск проблем в будущем.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новин .LIVE писали, где в Европейском Союзе самые высокие зарплаты по состоянию на апрель 2026 года. По данным Евростата, абсолютным лидером является Люксембург с показателем 2 704 евро. Зато зарплата менее 1000 евро зафиксирована в Болгарии, Албании, Турции и Молдове.

Также Новини.LIVE рассказывали, что гражданку Украины не пустили в Польшу из-за опасной 100-долларовой купюры. Уровень радиации банкноты превышал норму в 1905 раз. Проверка на границе закончилась возвращением в Украину.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
