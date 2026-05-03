Курс евро в мае 2026 года: к каким изменениям в обменниках готовиться украинцам

Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы ежедневно покупают и продают купюры евро, совершая валютно-обменные операции. В течение апреля 2026 года курс неустанно рос, реагируя на ослабление доллара в главной паре. Не помешает узнать, продолжится ли восходящая тенденция в мае.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в мае

Минимальный показатель официального курса гривны к евро в апреле зафиксировали на уровне 50,27 грн, а максимальный — на 51,91 грн. Существенная разница в 1,64 грн в течение месяца объясняется укреплением евро в главной валютной паре: соотношение достигло 1,17 долл./евро по состоянию на 1 мая 2026 года.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Непонятной остается политика США в отношении Европейского Союза. То они друзья, то Соединенные Штаты стремятся выйти из НАТО. Подобные заявления со стороны президента Дональда Трампа приводят к тому, что трудно определить какие-то реальные тенденции", — отметил экономист.

По его словам, официальный курс гривны к евро будет колебаться выше 51 грн, однако для пересечения психологического уровня 52 грн нет оснований в ближайшее время. Это может произойти, если доллар ослабит позицию в паре с евро и соотношение между валютами достигнет отметки 1,19 долл./евро.

Ранее мы рассказывали, что уровень подделки национальной валюты снизился втрое. Это статистика Национального банка по результатам 2025 года. Масштабы изъятия фальсификата евро тоже сократились — примерно на четверть.

Уровень изъятия поддельной валюты в Украине. Фото: Новини.LIVE

В то же время среди общего количества найденных в обращении ненастоящих иностранных купюр лишь 7% составили евро. Чаще всего аферисты подделывали такие номиналы:

50 евро — 35%;

100 евро — 22%;

200 евро — 26%;

500 евро — 15%.

Чтобы избежать потенциальных рисков, необходимо отказаться от покупки валюты на черном рынке. Именно там самая высокая вероятность приобрести фальсификат. Стоит обращаться только в лицензированные обменные пункты или идти непосредственно в банк. Это гарантирует использование лишь настоящей наличности и минимизирует риск проблем в будущем.

