Курс євро у травні 2026 року: до яких змін в обмінниках готуватися українцям

Українці щодня купують і продають купюри євро, здійснюючи валютно-обмінні операції. Протягом квітня 2026 року курс невпинно зростав, реагуючи на ослаблення долара у головній парі. Не завадить дізнатися, чи продовжиться висхідна тенденція у травні.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро у травні

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до євро у квітні зафіксували на рівні 50,27 грн, а максимальний — на 51,91 грн. Суттєва різниця у 1,64 грн протягом місяця пояснюється зміцненням євро у головній валютній парі: співвідношення досягло 1,17 дол./євро станом на 1 травня 2026 року.

"Незрозумілою залишається політика США щодо Європейського Союзу. То вони друзі, то Сполучені Штати прагнуть вийти з НАТО. Подібні заяви з боку президента Дональда Трампа призводять до того, що важко визначити якісь реальні тенденції", — зазначив економіст.

За його словами, офіційний курс гривні до євро буде коливатися вище 51 грн, однак для перетину психологічного рівня 52 грн немає підстав найближчим часом. Це може статися, якщо долар ослабить позицію в парі з євро і співвідношення між валютами досягне позначки 1,19 дол./євро.

Раніше ми розповідали, що рівень підроблення національної валюти знизився втричі. Це статистика Національного банку за результатами 2025 року. Масштаби вилучення фальсифікату євро теж скоротилися — приблизно на чверть.

Водночас серед загальної кількості знайдених в обігу несправжніх іноземних купюр лише 7% склали євро. Найчастіше аферисти підробляли такі номінали:

50 євро — 35%;

100 євро — 22%;

200 євро — 26%;

500 євро — 15%.

Аби уникнути потенційних ризиків, необхідно відмовитися від купівлі валюти на чорному ринку. Саме там найвища ймовірність придбати фальсифікат. Варто звертатися лише в ліцензовані обмінні пункти або йти безпосередньо до банку. Це гарантує використання тільки справжньої готівки і мінімізує ризик проблем у майбутньому.

