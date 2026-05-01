Головна Економіка Курси долара та євро на роздоріжжі: чи буде дорожчати валюта у травні

Курси долара та євро на роздоріжжі: чи буде дорожчати валюта у травні

Дата публікації: 1 травня 2026 15:40
Курс долара та євро у травні: що можуть побачити в обмінниках українці
Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Квітень 2026 року приніс різке дорожчання купюр долара та євро. Курс іноземних валют демонстрував стійке зростання, а гривня помірно девальвувала. Не завадить дізнатися, чи продовжиться висхідний тренд на українському ринку найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара у травні

Офіційний курс гривні до долара у квітні коливався в діапазоні 43,37-44,11 грн/дол. Різке зростання показників почалося у другій половині місяця. Одна з причини такої динаміки — погодження для України кредиту розміром 90 млрд євро від ЄС, хоча наразі незрозуміло, коли надійде перший транш.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"В очікуванні частини цього кредиту відбувається те, що Національний банк і Міністерство фінансів зацікавлені в дешевій гривні. Бо зарахувати до державного бюджету гроші при дешевшій гривні — це вигідніше. Саме тому НБУ досить спокійно ставиться до девальвації", — уточнив економіст.

За його словами, на курсоутворення впливають різні зовнішні та внутрішні чинники, зокрема тривала війна в Перській затоці, ціни на нафтопродукти, перспективи завершення війни в Україні, умови потенційного перемир’я з агресором тощо.

На думку Олексія Плотнікова, у травні 2026 року курс долара буде перебувати в тих параметрах, в яких знаходиться на початку місяця. Можливі коливання на 10-15 копійок вгору і вниз. Перетину психологічної межі 45 грн/дол. найближчим часом не передбачається.

Чого чекати від курсу євро

У квітні офіційний курс гривні до євро досяг рекордного рівня, коливаючись у діапазоні 50,27-51,91 грн/євро. Співвідношення у головній валютній парі зафіксувалося на позначці 1,17 дол./євро станом на 1 травня 2026 року. Саме тому українці бачать високі показники в обмінних пунктах.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Незрозумілою залишається політика США щодо Європейського Союзу. То вони друзі, то Сполучені Штати прагнуть вийти з НАТО. Подібні заяви з боку президента Дональда Трампа призводять до того, що важко визначити якісь реальні тенденції", — констатував Плотніков.

Він прогнозує коливання офіційного курсу вище 51 грн/євро, однак не вбачає загрози перевищення рівня 52 грн/євро найближчим часом. Хіба що американська валюта знову послабить позиції у головній парі, а співвідношення досягне позначки 1,19 дол./євро. Тоді висхідного тренду в Україні не уникнути.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що таке полімерна валюта і де її застосовують. При виготовлені використовується пластик, а не бавовняний папір. Такі гроші перебувають у готівковому обігу в Австралії, Канаді, Великій Британії, Румунії та багатьох інших країнах.

Також Новини.LIVE розповідали, якими купюрами по 100 та 200 гривень українці не можуть розплатитися в магазинах. НБУ вилучив з обігу банкноти, випущені до 2003 року. Зокрема йдеться про купюри 100 гривень 1992-го та 200 гривень 2001-го років.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
Реклама

