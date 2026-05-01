Главная Экономика Курсы доллара и евро на перепутье: будет ли дорожать валюта в мае

Дата публикации 1 мая 2026 15:40
Курс доллара и евро в мае: что могут увидеть в обменниках украинцы
Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Апрель 2026 года принес резкое удорожание купюр доллара и евро. Курс иностранных валют демонстрировал устойчивый рост, а гривна умеренно девальвировала. Не помешает узнать, продолжится ли восходящий тренд на украинском рынке в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в мае

Официальный курс гривны к доллару в апреле колебался в диапазоне 43,37-44,11 грн/долл. Резкий рост показателей начался во второй половине месяца. Одна из причины такой динамики — согласование для Украины кредита в размере 90 млрд евро от ЕС, хотя пока непонятно, когда поступит первый транш.

Курсы доллара и евро на перепутье: будет ли дорожать валюта в мае - фото 1
Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"В ожидании части этого кредита происходит то, что Национальный банк и Министерство финансов заинтересованы в дешевой гривне. Потому что зачислить в государственный бюджет деньги при более дешевой гривне — это выгоднее. Именно поэтому НБУ достаточно спокойно относится к девальвации", — уточнил экономист.

По его словам, на курсообразование влияют различные внешние и внутренние факторы, в частности длительная война в Персидском заливе, цены на нефтепродукты, перспективы завершения войны в Украине, условия потенциального перемирия с агрессором и пр.

По мнению Алексея Плотникова, в мае 2026 года курс доллара будет находиться в тех параметрах, в которых находится в начале месяца. Возможны колебания на 10-15 копеек вверх и вниз. Пересечения психологической границы 45 грн/долл. в ближайшее время не предвидится.

Чего ждать от курса евро

В апреле официальный курс гривны к евро достиг рекордного уровня, колебаясь в диапазоне 50,27-51,91 грн/евро. Соотношение в главной валютной паре зафиксировалось на отметке 1,17 долл./евро по состоянию на 1 мая 2026 года. Именно поэтому украинцы видят высокие показатели в обменных пунктах.

Курсы доллара и евро на перепутье: будет ли дорожать валюта в мае - фото 2
Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Непонятной остается политика США в отношении Европейского Союза. То они друзья, то Соединенные Штаты стремятся выйти из НАТО. Подобные заявления со стороны президента Дональда Трампа приводят к тому, что трудно определить какие-то реальные тенденции", — констатировал Плотников.

Он прогнозирует колебания официального курса выше 51 грн/евро, однако не видит угрозы превышения уровня 52 грн/евро в ближайшее время. Разве что американская валюта снова ослабит позиции в главной паре, а соотношение достигнет отметки 1,19 долл./евро. Тогда восходящего тренда в Украине не избежать.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что такое полимерная валюта и где ее применяют. При изготовлении используется пластик, а не хлопковая бумага. Такие деньги находятся в наличном обращении в Австралии, Канаде, Великобритании, Румынии и многих других странах.

Также Новини.LIVE рассказывали, какими купюрами по 100 и 200 гривен украинцы не могут расплатиться в магазинах. НБУ изъял из обращения банкноты, выпущенные до 2003 года. В частности речь идет о купюрах 100 гривен 1992-го и 200 гривен 2001-го годов.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
