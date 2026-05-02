Курс доллара в мае 2026 года: в какую сторону будут двигаться показатели

Украинцы регулярно покупают долларовые купюры в банках, обменниках и на черном рынке. В течение апреля 2026 года курс американской валюты динамично колебался, а в конце месяца пересек психологический рубеж 44 грн/долл. Интересно узнать, какой будет тенденция в течение последнего месяца весны.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в мае

Минимальный показатель официального курса гривны к доллару в апреле зафиксировали на уровне 43,37 грн/долл., а максимальный — на 44,11 грн/долл. Разница 74 копейки объясняется укреплением евро в главной валютной паре: соотношение во второй половине месяца достигло 1,17 долл./евро.

По словам экономиста, Национальный банк не спешит резко вмешиваться и приостанавливать девальвацию гривны. Этому есть объективная причина — Украине утвердили долгожданный кредит от Европейского Союза, хотя и неизвестно, когда именно поступит первый транш.

"В ожидании части этого кредита происходит то, что Национальный банк и Министерство финансов заинтересованы в дешевой гривне. Потому что зачислить в государственный бюджет деньги при более дешевой гривне — это выгоднее. Именно поэтому НБУ достаточно спокойно относится к девальвации", — отметил Плотников.

На курсовую динамику в Украине будут влиять различные факторы, начиная от войны США с Ираном и заканчивая условиями перемирия с российским агрессором. В течение мая предполагаются колебания в диапазоне 10-15 копеек на текущем уровне. Однако официальный курс не пересечет психологическую границу 45 грн/долл. в ближайшее время.

Какие купюры доллара чаще всего подделывают

Ранее мы рассказывали, что в Украине снизился уровень подделки банкнот национальной валюты втрое (по результатам 2025 года по сравнению с предыдущим). Масштабы изъятия купюр иностранной валюты тоже сократились — примерно на четверть, согласно статистике Национального банка.

Среди всех номиналов доллара аферисты чаще всего фальсифицировали:

100 долларов — 85% от общего количества изъятых подделок;

50 долларов — 13%.

"Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты НБУ советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет и тому подобное. Для этого следует обращаться исключительно в лицензированные пункты обмена", — констатировали в регуляторе.

Если возникли сомнения в подлинности иностранной валюты, необходимо обратиться в банк и передать деньги на бесплатное исследование в НБУ. По его результатам украинцам могут возместить утраченные банкноты, если будет подтверждена их платежеспособность. В противном случае всю наличность изымают без компенсации.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы не могут расплатиться в магазинах купюрами по 100 и 200 грн. Речь идет о банкнотах старого образца, в частности выпущенных в 1992 и 2001 годах соответственно. Эти деньги Национальный банк полностью изъял из наличного обращения.

Также Новини.LIVE рассказывали, чем отличается полимерная валюта от обычной. Во-первых, ее изготавливают из пластика, а не хлопчатобумажной бумаги. Во-вторых, купюры устойчивы к воздействию влаги и изнашиваются намного дольше. В-третьих, они более экологичны.