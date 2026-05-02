Курс долара у травні 2026 року: в який бік будуть рухатися показники

Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно купують доларові купюри у банках, обмінниках і на чорному ринку. Протягом квітня 2026 року курс американської валюти динамічно коливався, а наприкінці місяця перетнув психологічну межу 44 грн/дол. Цікаво дізнатися, якою буде тенденція протягом останнього місяця весни.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара у травні

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до долара у квітні зафіксували на рівні 43,37 грн/дол., а максимальний — на 44,11 грн/дол. Різниця 74 копійки пояснюється зміцненням євро у головній валютній парі: співвідношення у другій половині місяця досягло 1,17 дол./євро.

За словами економіста, Національний банк не поспішає різко втручатися і призупиняти девальвацію гривні. Цьому є об’єктивна причина — Україні затвердили довгоочікуваний кредит від Європейського Союзу, хоча й невідомо, коли саме надійде перший транш.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"В очікуванні частини цього кредиту відбувається те, що Національний банк і Міністерство фінансів зацікавлені в дешевій гривні. Бо зарахувати до державного бюджету гроші при дешевшій гривні — це вигідніше. Саме тому НБУ досить спокійно ставиться до девальвації", — зазначив Плотніков.

Читайте також:

На курсову динаміку в Україні впливатимуть різні чинники, починаючи від війни США з Іраном і закінчуючи умовами перемир’я з російським агресором. Протягом травня передбачаються коливання у діапазоні 10-15 копійок на поточному рівні. Однак офіційний курс не перетне психологічної межі 45 грн/дол. найближчим часом.

Які купюри долара найчастіше підробляють

Раніше ми розповідали, що в Україні знизився рівень підроблення банкнот національної валюти втричі (за результатами 2025 року порівняно з попереднім). Масштаби вилучення купюр іноземної валюти також скоротилися — приблизно на чверть, згідно зі статистикою Національного банку.

Рівень підроблення купюр гривні в Україні. Фото: Новини.LIVE

Серед усіх номіналів долара аферисти найчастіше фальсифікували:

100 доларів — 85% від загальної кількості вилучених підробок;

50 доларів — 13%.

"Для уникнення випадків отримання підробок іноземної валюти НБУ радить ніколи не здійснювати валютно-обмінні операції "на руках", через інтернет тощо. Для цього слід звертатися виключно до ліцензованих пунктів обміну", — констатували в регуляторі.

Якщо виникли сумніви у справжності іноземної валюти, необхідно звернутися в банк і передати гроші на безплатне дослідження в НБУ. За його результатами українцям можуть відшкодувати втрачені банкноти, якщо буде підтверджена їх платоспроможність. У протилежному випадку всю готівку вилучають без компенсації.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці не можуть розплатитися у магазинах купюрами по 100 та 200 грн. Йдеться про банкноти старого зразка, зокрема випущені у 1992 та 2001 роках відповідно. Ці гроші Національний банк повністю вилучив з готівкового обігу.

Також Новини.LIVE розповідали, чим відрізняється полімерна валюта від звичайної. По-перше, її виготовляють з пластику, а не бавовняного паперу. По-друге, купюри стійкі до впливу вологи і зношуються набагато довше. По-третє, вони більш екологічні.