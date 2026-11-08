Ночная Варшава в праздничные дни. Фото: Новини.LIVE

Поездка на рождественские праздники в Варшаву может обойтись в немалую сумму. Однако желание провести рождественские дни с теми, с кем разлучила война, может стоить этих затрат. В эту сумму входят билеты туда и обратно, три ночи проживания, питание, городской транспорт и небольшие расходы на рождественской ярмарке. Мы подсчитали ориентировочный бюджет для поездки на три дня — с 24 по 27 декабря 2026 года.

Так во сколько обойдется рождественская поездка в польскую столицу — выясняли Новини.LIVE.

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Сколько стоит дорога из Киева в Варшаву

Самый удобный и самый бюджетный вариант для поездки из Украины — автобус. Ориентировочные цены на билеты в декабре из Киева в Варшаву составляют примерно от 1495 до 2990 гривен в одну сторону при условии заблаговременной покупки. Поэтому на поездку в обе стороны стоит отложить как минимум от 2990 до 5990 гривен. Однако стоит помнить, что в преддверии праздников перевозчики могут менять цены.

Цены на билеты в Варшаву. Фото: скриншот

Путь может занять примерно 16–19 часов. Также стоит учитывать возможные задержки на границе, из-за которых прибытие может отложиться на значительное количество часов.

Сколько придется заплатить за жилье

Одно дело, когда в Варшаве есть родственники, друзья или знакомые, у которых можно остановиться. Если такой возможности нет, стоит отложить еще деньги. Booking предлагает номера в центре Варшавы, которые стоят от 6373 до 11 174 гривен за три ночи. Оба отеля расположены в центре Варшавы, что удобно с точки зрения транспортного сообщения и пеших прогулок.

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Если ехать вдвоём и делить стоимость одного номера, расходы на проживание для каждого будут ниже.

Сколько будут стоить еда и рождественская ярмарка

На питание в течение трех дней стоит откладывать не менее 80–120 злотых в сутки. Это около 930–1 400 гривен ежедневно. За всю поездку получится примерно 2 800–4 200 гривен. Такой бюджет предполагает недорогие кафе, простые блюда и перекусы, а не посещение ресторанов.

Ценители "вечной классики" могут рассмотреть McDonald’s. Цены будут несколько выше, чем в столице. Но такой вариант позволит значительно сэкономить бюджет.

Главная рождественская ярмарка на площади возле Дворца культуры и науки будет работать с 20 ноября 2026 года по 6 января 2027 года. Согласно обнародованному графику, 25 и 26 декабря она будет принимать посетителей с 12:00 до 22:00. Таким образом, в рождественские дни туристы смогут посетить праздничные локации, попробовать польские блюда и приобрести подарки. На это стоит отложить дополнительные 700–1000 гривен.

Стоит помнить, что супермаркеты и большинство магазинов в период с 24 по 27 декабря будут закрыты из-за праздничных выходных.

Сколько стоит транспорт в Варшаве

Для передвижения по городу можно пользоваться автобусами, трамваями и метро. Разовый билет на 20 минут на транспорте стоит 3,40 злотых, что в украинском эквиваленте равно 40 гривен.

Если турист планирует активно передвигаться по городу, можно приобрести проездной на 72 часа за 36 злотых. Это примерно 420 гривен.

Студенты украинских учебных заведений могут платить вдвое меньше при наличии международного студенческого билета.

Общий бюджет рождественской поездки в Варшаву

Ориентировочные расходы на одного человека за полные 4 дня:

Автобус «Киев — Варшава — Киев» — от 2990 до 5990 грн Проживание на три ночи — от 6373 до 11 174 грн. Питание на три дня — от 3720 до 5600 грн. Общественный транспорт — 1680 грн (при условии приобретения 3-дневного проездного) Дополнительные расходы (ярмарка, сувениры) — от 700 до 1000 грн.

В целом рождественские каникулы в Варшаве обойдутся примерно от 15 500 до 25 500 гривен.

Этой суммы хватит, чтобы чувствовать себя комфортно без шопинга, дорогих ресторанов, дополнительных экскурсий и непредвиденных расходов. Для большей финансовой свободы стоит иметь запас денег, поэтому общий бюджет лучше планировать на уровне 26–30 тысяч гривен.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о социальных стандартах на 2027 год в Польше. В соседней стране продолжается рассмотрение законопроекта об изменении размера минимальной заработной платы. В ноябре 2026 года минималка составляет 4 806 злотых брутто (около 55 500 грн).

Также Новини.LIVE сообщали, как быстро получить польское гражданство. Главным требованием остается проживание на территории Республики не менее 3 лет. Однако некоторым претендентам на получение паспорта достаточно одного года.