Нічна Варшава на свята. Фото: Новини.LIVE

Поїздка на різдвяні свята до Варшави може обійтись в чималу суму. Однак бажання провести миті Різдва з тими, ким розділила війна — може коштувати цих речей. У цю суму входять квитки в обидва боки, три ночі проживання, харчування, міський транспорт і невеликі витрати на різдвяному ярмарку. Ми порахували орієнтовний бюджет для подорожі на три дні — з 24 до 27 грудня 2026 року.

Тож в яку суму обійдеться різдвяна поїздка до польської столиці — дізнавались Новини.LIVE.

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Скільки коштує дорога з Києва до Варшави

Найзручніший і найбюджетніший варіант для поїздки з України — автобус. Орієнтовні ціни на квитки у грудні з Києва до Варшави коштують приблизно від 1495 до 2990 гривень в один бік за умови завчасного придбання. Тож в обидві сторони варто відкласти щонайменше від 2990 до 5990 гривень. Однак варто пам'ятати, що напередодні свят перевізники можуть змінювати ціни.

Ціни на квитки до Варшави. Фото: скриншот

Дорога може тривати приблизно 16-19 годин. Також варто враховувати можливі затримки на кордоні, через що прибуття може відкластись на значну кількість годин.

Скільки доведеться заплатити за житло

Одна справа, коли у Варшаві є родичі, друзі, знайомі у яких можна зупинитись. Якщо такої можливості немає, варто відкласти ще гроші. Booking пропонує номери в центрі Варшави, які коштують від 6373 до 11 174 гривень за три ночі. Обидва готелі розташовані у центрі Варшави, що зручно для транспортної розв'язки та піших прогулянок.

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Якщо їхати удвох і ділити вартість одного номера, витрати на проживання для кожного будуть нижчими.

Скільки коштуватимуть їжа та різдвяний ярмарок

На харчування протягом трьох днів варто відкладати щонайменше 80-120 злотих на добу. Це близько 930-1 400 гривень щодня. За всю поїздку вийде приблизно 2 800-4 200 гривень. Такий бюджет передбачає недорогі кафе, прості страви та перекуси, а не відвідування ресторанів.

Поціновувачі "вічної класики" можуть розглянути McDonald`s. Ціни будуть дещо вищими, ніж у столиці. Але такий варіант значно зможе зекономити бюджет.

Головний різдвяний ярмарок на площі біля Палацу культури та науки працюватиме з 20 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року. За оприлюдненим графіком, 25 і 26 грудня він прийматиме відвідувачів із 12:00 до 22:00. Тож у різдвяні дні туристи зможуть відвідати святкові локації, скуштувати польські страви та придбати подарунки. На це варто відкласти додаткові 700-1000 гривень.

Варто пам'ятати, що супермаркети і більшість магазинів у період з 24 по 27 грудня будуть зачинені через святкові вихідні.

Скільки коштує транспорт у Варшаві

Для пересування містом можна користуватися автобусами, трамваями та метро. Разовий квиток на 20 хвилин на транспорті коштує 3,40 злотих, що в українському еквіваленті дорівнює 40 гривень.

Якщо турист планує активно пересуватися містом, можна придбати проїзний на 72 години за 36 злотих. Це приблизно 420 гривень.

Студенти українських закладів освіти можуть платити вдвічі менше за умови наявності міжнародного студентського квитка.

Загальний бюджет різдвяної поїздки до Варшави

Орієнтовні витрати для однієї людини на повні 4 дні:

Автобус "Київ — Варшава — Київ" — від 2990 до 5990 грн Проживання на три ночі — від 6373 до 11 174 грн. Харчування на три дні — від 3720 до 5600 грн. Громадський транспорт — 1680 грн (за умови придбання 3-денного проїзного) Додаткові витрати (ярмарка, сувеніри) — від 700 до 1000 грн.

Загалом різдвяні канікули у Варшаві обійдуться приблизно від 15 500 до 25 500 гривень.

На таку суму можна спокійно себе почувати без шопінгу, дорогих ресторанів, додаткових екскурсій та непередбачених витрат. Для більшої фінансової свободи варто мати запас грошей, тому загальний бюджет краще планувати на рівні 26-30 тисяч гривень.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про соціальні стандарти на 2027 рік у Польщі. У сусідній країні триває розгляд законопроєкту щодо зміни розміру мінімальної заробітної плати. У листопаді 2026 року мінімалка становить 4 806 злотих брутто (близько 55 500 грн).

Також Новини.LIVE повідомляли, як швидко отримати польське громадянство. Головною вимогою залишається проживання на території Республіки щонайменше 3 роки. Проте деяким претендам на отримання паспорта достатньо одного року.