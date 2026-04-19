Курс евро в Украине показал характер: к чему готовиться в ближайшее время

Вывеска пункта обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно покупают и продают купюры евро, однако выгодность валютно-обменных операций зависит от поведения курса. В течение марта 2026 года наблюдалось затишье на рынке, а вторая половина апреля резко сместила позиции. Не помешает узнать, что будет с курсом евро в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Чего ждать от курса евро в Украине

На понедельник, 20 апреля, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 51,76 грн. Это новый рекорд, который приближает Украину к очередной психологической черте. Резкий восходящий тренд стал результатом укрепления европейской валюты в паре с долларом.

"Поскольку нет логической развязки войны США с Ираном, евро на мировом рынке дорожает. Плюс НБУ ранее ориентировался на корректировку доллара, а евро оставалось неизменным. А теперь регулятор сознательно изменил подход, что привело к росту курса евро", — констатировал эксперт.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Вместо мартовского соотношения 1,15-1,16 долл./евро имеем выход на показатель 1,18 долл./евро в главной валютной паре. НБУ, по словам Плотникова, решил искусственно не удерживать курс, дабы выгоднее зачислить в государственный бюджет потенциальный кредит от ЕС в 90 млрд евро.

Евро в Украине может подешеветь только в случае усиления доллара в главной валютной паре. Однако ситуация в мире не указывает на приближение подобной тенденции. Поэтому на следующей неделе нашим гражданам стоит готовиться к колебанию официального курса в пределах 51,50-51,90 грн/евро.

Какие купюры евро не пользуются спросом в ЕС

Ранее мы рассказывали, что Европейский центральный банк отказался от печати купюр по 500 евро в 2019 году. С тех пор спрос на крупный номинал начал снижаться: в магазинах, отелях, ресторанах и даже обменных пунктах часто не принимают такую наличность.

Конечно, банкноты остались действительным платежным средством и должны использоваться без ограничений, однако на практике от 500 евро почти отказались. Похожая тенденция коснулась старых купюр первой серии (2002 года) — они имеют устаревшие элементы защиты и сильную изношенность.

Еще один номинал с небольшим спросом на наличном рынке ЕС — 200 евро. Деньги часто используют для накопления валютных сбережений или держат на депозитных счетах. Зато на улице люди расплачиваются банкнотами по 100 евро.

