Курс євро в Україні показав характер: до чого готуватися найближчим часом

Вивіска пункту обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно купують і продають купюри євро, проте вигідність валютно-обмінних операцій залежить від поведінки курсу. Протягом березня 2026 року спостерігалося затишшя на ринку, а друга половина квітня різко змістила позиції. Не завадить дізнатися, що буде з курсом євро найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Чого чекати від курсу євро в Україні

На понеділок, 20 квітня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 51,76 грн. Це новий рекорд, який наближає Україну до чергової психологічної межі. Різкий висхідний тренд став результатом укріплення європейської валюти в парі з доларом.

"Оскільки немає логічної розв'язки війни США з Іраном, євро на світовому ринку дорожчає. Плюс НБУ раніше орієнтувався на коригування долара, а євро залишалося незмінним. А тепер регулятор свідомо змінив підхід, що призвело до зростання курсу євро", — констатував експерт.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Замість березневого співвідношення 1,15-1,16 дол./євро маємо вихід на показник 1,18 дол./євро у головній валютній парі. НБУ, за словами Плотнікова, вирішив штучно не утримувати курс, аби вигідніше зарахувати в державний бюджет потенційний кредит від ЄС у 90 млрд євро.

Читайте також:

Євро в Україні може подешевшати тільки в разі посилення долара в головній валютній парі. Однак ситуація у світі не вказує на наближення подібної тенденції. Тому наступного тижня нашим громадянам варто готуватися до коливання офіційного курсу в межах 51,50-51,90 грн/євро.

Які купюри євро не мають попиту в ЄС

Раніше ми розповідали, що Європейський центральний банк відмовився від друку купюр по 500 євро у 2019 році. Відтоді попит на великий номінал почав знижуватися: у магазинах, готелях, ресторанах і навіть обмінних пунктах часто не приймають таку готівку.

Звісно, банкноти залишилися дійсним платіжним засобом і повинні використовуватися без обмежень, однак на практиці від 500 євро майже відмовилися. Схожа тенденція торкнулася старих купюр першої серії (2002 року) — вони мають застарілі елементи захисту і сильну зношеність.

Ще один номінал із невеликим попитом на готівковому ринку ЄС — 200 євро. Гроші часто використовують для накопичення валютних заощаджень або тримають на депозитних рахунках. Натомість на вулиці люди розплачуються банкнотами по 100 євро.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які фінансові операції можуть призвести до позбавлення волі. В’язниця загрожує через фальсифікацію валюти, відмивання доходів і нецільове використання бюджетних коштів. В деяких випадках можливе застосування штрафу.

Також Новини.LIVE розповідали, в які дні тижня вигідно купувати долари і євро. Систематичне просідання готівкового курсу спостерігається у четвер і п’ятницю. Отже краще відвідувати обмінники наприкінці робочого тижня.