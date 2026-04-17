Курс долара і євро в Україні: в який бік можуть коливатися валютні показники

Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Квітень 2026 року, на відміну від березня, не може похвалитися стабільністю на валютному ринку. Долар і євро продемонстрували протилежні тенденції, продиктовані ситуацією у світі. Українцям не завадить дізнатися, до яких курсових показників готуватися найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара

Протягом квітня офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 43,37-43,91 грн/дол. Після березневого затишшя показники пішли вниз, що пов’язано з ослабленням американської валюти на світовому ринку. Наступного тижня ситуація буде аналогічною, якщо не відбудеться чітких дій стосовно завершення війни на Близькому Сході.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Не зрозуміло, чи зупиниться війна з Іраном, чи відкриється Ормузька протока, що буде з постачанням палива до Європи, чи вирішиться питання з трубопроводом "Дружба" для Словаччини та Угорщини. Є багато чинників, які впливають на курси валют в Україні", — зазначив експерт.

За словами Плотнікова, українцям залишається тільки спостерігати. Національний банк, швидше за все, збереже офіційний курс гривні до долара на рівні 43,60-44,00 грн/дол. найближчим часом. Однак це залежить і від співвідношення у головній валютній парі.

Чого чекати від курсу євро

Офіційний курс гривні до євро у другій половині квітня 2026 року різко виріс і побив попередній рекорд, зафіксувавшись на позначці 51,42 грн станом на 17 квітня. Це результат посилення валюти в парі з доларом до 1,18 дол./євро замість попереднього діапазону 1,15-1,16 дол./євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Оскільки немає якоїсь логічної розв'язки щодо війни США з Іраном, євро на світовому ринку дорожчає. Плюс НБУ раніше орієнтувався на коригування долара, а євро залишалося незмінним. А тепер регулятор свідомо змінив підхід, що призвело до зростання курсу євро", — констатував Олексій Плотніков.

Одна з причин — намагання зарахувати потенційний кредит від ЄС у 90 млрд євро за вигіднішим для державного бюджету курсом. Наступного тижня офіційний показник в Україні може трохи знизитися, якщо долар у парі з євро посилиться, і навпаки. Не виключено, що євро поб’є черговий рекорд вартості та вийде за межі 51,50 грн.

Що ще варто знати українцям

