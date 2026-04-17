Курс доллара и евро в Украине: в какую сторону могут колебаться валютные показатели

Вывеска пункта обмена валюты.

Апрель 2026 года, в отличие от марта, не может похвастаться стабильностью на валютном рынке. Доллар и евро продемонстрировали противоположные тенденции, продиктованные ситуацией в мире. Украинцам не помешает узнать, к каким курсовым показателям готовиться в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара

В течение апреля официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 43,37-43,91 грн/долл. После мартовского затишья показатели пошли вниз, что связано с ослаблением американской валюты на мировом рынке. На следующей неделе ситуация будет аналогичной, если не произойдет четких действий по завершению войны на Ближнем Востоке.

Колебания официального курса гривны к доллару.

"Не понятно, остановится ли война с Ираном, откроется ли Ормузский пролив, что будет с поставками топлива в Европу, решится ли вопрос с трубопроводом "Дружба" для Словакии и Венгрии. Есть много факторов, которые влияют на курсы валют в Украине", — отметил эксперт.

По словам Плотникова, украинцам остается только наблюдать. Национальный банк, скорее всего, сохранит официальный курс гривны к доллару на уровне 43,60-44,00 грн/долл. в ближайшее время. Однако это зависит и от соотношения в главной валютной паре.

Чего ждать от курса евро

Официальный курс гривны к евро во второй половине апреля 2026 года резко вырос и побил предыдущий рекорд, зафиксировавшись на отметке 51,42 грн по состоянию на 17 апреля. Это результат усиления валюты в паре с долларом до 1,18 долл./евро вместо предыдущего диапазона 1,15-1,16 долл./евро.

Колебания официального курса гривны к евро.

"Поскольку нет какой-то логической развязки относительно войны США с Ираном, евро на мировом рынке дорожает. Плюс НБУ ранее ориентировался на корректировку доллара, а евро оставалось неизменным. А теперь регулятор сознательно изменил подход, что привело к росту курса евро", — констатировал Алексей Плотников.

Одна из причин — попытка зачислить потенциальный кредит от ЕС в 90 млрд евро по более выгодному для государственного бюджета курсу. На следующей неделе официальный показатель в Украине может немного снизиться, если доллар в паре с евро усилится, и наоборот. Не исключено, что евро побьет очередной рекорд стоимости и выйдет за пределы 51,50 грн.

Что еще нужно знать украинцам

