Курс доллара в июне 2026 года: стоит ли ожидать удешевления валюты

Вывеска пункта обмена валюты.

Со второй половины мая 2026 года гривна начала резко девальвировать. Украинцам приходится обменивать национальную валюту на купюры доллара по невыгодному курсу. В течение июня ожидается незначительная стабилизация, однако дальнейшего удорожания не избежать.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара

Минимальный показатель официального курса гривны к доллару в мае зафиксировался на уровне 43,80 грн/долл., максимальный — на 44,29 грн/долл. Резкая девальвация связана с очевидным фактором — в начале мая Украина должна получить первый транш кредита от Европейского Союза.

"Нет особых причин для удорожания доллара с точки зрения спроса и предложения, но когда деньги от ЕС придут, их лучше зачислить в бюджет по как можно более выгодному курсу. Это приводит к тому, что мы видим сейчас в обменных киосках", — отметил экономист.

Динамика официального курса гривны к доллару.

По его словам, после поступления средств восходящая тенденция может немного замедлиться, ведь не будет необходимости искусственно удерживать курс на высоком уровне. Однако надо дождаться обнародования графика зачисления следующих траншей, дабы делать прогнозы.

Скорее всего, в июне курс доллара будет колебаться в диапазоне 20-40 копеек: он не опустится ниже 44 грн/долл., но и не пересечет психологическую границу 45 грн/долл. Также стоит следить за динамикой в главной валютной паре — показатель долгое время удерживается на уровне 1,16 долл./евро.

Что будет с финансами украинцев в июне

Ранее мы рассказывали, что пересмотр социальных стандартов в ближайшее время не предвидится, то есть все показатели останутся на прежних уровнях:

минимальная зарплата — 8 647 грн;

прожиточный минимум — 3 209 грн;

пенсионное обеспечение — от 2 595 грн.

Опасение вызывают цены на продукты. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, овощи из борщевого набора немного подешевеют, поскольку на рынке появится продукт, выращенный под открытым грунтом.

Аналогичная ситуация с куриными яйцами: их уже массово начали поставлять небольшие домохозяйства. Зато молоко может подорожать на 10-15%, ведь расходы производителей на электроэнергию и логистику увеличились.

Любимые фрукты и ягоды, в частности клубника и черешня, после 15 июня могут упасть в цене до 80 грн/кг. Хотя ситуация зависит от урожайности, поскольку весенние заморозки немного повредили цвет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк выводит из обращения некоторые купюры гривны. По состоянию на 2026 год изымаются банкноты 20, 50, 100, 200 и 500 грн образца 2003-2006 годов. Деньгами можно рассчитываться за товары и услуги, однако скоро они потеряют статус платежного средства.

Также Новини.LIVE рассказывали, с какими купюрами евро стоит быть осторожными. В Украине действительными считаются все номиналы европейской валюты, выпущенной с 2002 года. Однако банкноты по 500 евро не всегда соглашаются обменивать из-за устаревших элементов защиты и прекращения печати.