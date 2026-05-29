Курс доллара и евро в июне 2026 года: какие ориентиры будут на валютном рынке

Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине резко подорожали купюры доллара, начиная со второй половины мая 2026 года. Девальвация гривны продолжается без существенного влияния Национального банка. В течение июня возможна стабилизация на валютном рынке, однако большое влияние будут иметь геополитические факторы.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в июне

В течение мая официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 43,80-44,29 грн/долл. Резкий рост показателей частично связан с ожиданием первого транша финансовой помощи от Европейского Союза, который якобы должен поступить в начале июня.

"Нет особых причин для удорожания доллара с точки зрения спроса и предложения, но когда деньги от ЕС придут, их лучше зачислить в бюджет по как можно более выгодному курсу. Это приводит к тому, что мы видим сейчас в обменных киосках", — отметил экономист.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Возникает логичный вопрос: может ли ситуация измениться после получения транша, когда уже не нужно искусственно удерживать курс на высоком уровне? По словам Плотникова, надо дождаться обнародования графика поступлений. Тогда станет понятно, в какую сторону лучше направлять показатели.

Читайте также:

В течение июня официальный курс гривны к доллару, скорее всего, не достигнет психологического уровня 45 грн/долл. Однако будет колебаться в диапазоне 20-40 копеек. Плюс на динамику повлияет соотношение в главной валютной паре, которое по состоянию на 29 мая остановилось на уровне 1,16 долл./евро.

Чего ждать от курса евро

В течение мая 2026 года официальный курс гривны к евро существенно не менялся: минимальный показатель зафиксировался на 51,26 грн, максимальный — на 51,72 грн. Это объясняется укреплением доллара в паре с евро и более выигрышной позицией США в отношениях с ЕС.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Считается, что в США более оживленная экономика, активные действия, и даже то, что решение президента Дональда Трампа о пошлинах было неудачным (их отменил Верховный суд), это существенно не повлияло на прочность доллара. Соотношение в паре с евро постоянно колеблется, там нет фиксированного уровня", — констатировал Алексей Плотников.

Стоит понимать, что первая иностранная валюта в Украине — именно доллар, а евро — производная. В зависимости от движения официальных курсовых показателей можно рассчитать ориентировочную стоимость евро. В течение июня надо смотреть на доллар и его позицию на мировом рынке, а уже потом прогнозировать динамику курса европейской валюты.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие купюры евро находятся в обращении. На украинском валютном рынке действительными являются банкноты всех существующих номиналов и годов выпуска. Хотя иногда случаются проблемы с обменом наличных по 500 евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Национальный банк выводит из обращения некоторые купюры гривны. Речь идет о номиналах 20, 50, 100, 200 и 500 гривен 2003-2006 годов выпуска. Деньги можно использовать в расчетах, однако скоро они потеряют статус платежного средства.