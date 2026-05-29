Курс долара та євро в червні 2026 року: які орієнтири будуть на валютному ринку

Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні різко подорожчали купюри долара, починаючи з другої половини травня 2026 року. Девальвація гривні продовжується без суттєвого впливу Національного банку. Протягом червня можлива стабілізація на валютному ринку, однак великий вплив матимуть геополітичні фактори.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в червні

Протягом травня офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 43,80-44,29 грн/дол. Різке зростання показників частково пов’язане з очікуванням першого траншу фінансової допомоги від Європейського Союзу, який нібито повинен надійти на початку червня.

"Немає особливих причин для дорожчання долара з точки зору попиту і пропозиції, але коли гроші від ЄС прийдуть, їх краще зарахувати до бюджету за якомога вигіднішим курсом. Це призводить до того, що ми бачимо зараз в обмінних кіосках", — зазначив економіст.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Постає логічне питання: чи може ситуація змінитися після отримання траншу, коли вже не потрібно штучно утримувати курс на високому рівні? За словами Плотнікова, треба дочекатися оприлюднення графіку надходжень. Тоді стане зрозуміло, в який бік краще спрямовувати показники.

Протягом червня офіційний курс гривні до долара, швидше за все, не досягне психологічного рівня 45 грн/дол. Однак буде коливатися в діапазоні 20-40 копійок. Плюс на динаміку вплине співвідношення у головній валютній парі, яке станом на 29 травня зупинилося на рівні 1,16 дол./євро.

Чого чекати від курсу євро

Упродовж травня 2026 року офіційний курс гривні до євро суттєво не змінювався: мінімальний показник зафіксувався на 51,26 грн, максимальний — на 51,72 грн. Це пояснюється зміцненням долара в парі з євро та більш виграшною позицією США у відносинах із ЄС.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Вважається, що в США більш жвава економіка, активніші дії, і навіть те, що рішення президента Дональда Трампа про мита було невдалим (їх відмінив Верховний суд), це суттєво не вплинуло на міцність долара. Співвідношення у парі з євро постійно коливається, там немає фіксованого рівня", — констатував Олексій Плотніков.

Варто розуміти, що перша іноземна валюта в Україні — саме долар, а євро — похідна. Залежно від руху офіційних курсових показників можна розрахувати орієнтовну вартість євро. Протягом червня треба дивитися на долар і його позицію на світовому ринку, а вже потім прогнозувати динаміку курсу європейської валюти.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які купюри євро перебувають в обігу. На українському валютному ринку дійсними є банкноти всіх існуючих номіналів і років випуску. Хоча інколи трапляються проблеми з обміном готівки по 500 євро.

Також Новини.LIVE розповідали, що Національний банк виводить з обігу деякі купюри гривні. Йдеться про номінали 20, 50, 100, 200 та 500 гривень 2003-2006 років випуску. Гроші можна використовувати в розрахунках, однак скоро вони втратять статус платіжного засобу.