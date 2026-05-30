Курс долара в червні 2026 року: чи варто очікувати здешевлення валюти

Вивіска пункту обміну валюти.

З другої половини травня 2026 року гривня почала різко девальвувати. Українцям доводиться обмінювати національну валюту на купюри долара за невигідним курсом. Упродовж червня очікується незначна стабілізація, однак подальшого дорожчання не уникнути.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до долара у травні зафіксувався на рівні 43,80 грн/дол., максимальний — на 44,29 грн/дол. Різка девальвація пов’язана з очевидним фактором — на початку травня Україна має отримати перший транш кредиту від Європейського Союзу.

"Немає особливих причин для дорожчання долара з точки зору попиту і пропозиції, але коли гроші від ЄС прийдуть, їх краще зарахувати до бюджету за якомога вигіднішим курсом. Це призводить до того, що ми бачимо зараз в обмінних кіосках", — зазначив економіст.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара.

За його словами, після надходження коштів висхідна тенденція може дещо сповільнитися, оскільки не буде необхідності штучно утримувати курс на високому рівні. Однак треба дочекатися оприлюднення графіку зарахування наступних траншів, аби робити прогнози.

Швидше за все, у червні курс долара коливатиметься в діапазоні 20-40 копійок: він не опуститься нижче 44 грн/дол., але й не перетне психологічну межу 45 грн/дол. Також варто слідкувати за динамікою в головній валютній парі — показник довгий час утримується на рівні 1,16 дол./євро.

Що буде з фінансами українців у червні

Раніше ми розповідали, що перегляд соціальних стандартів найближчим часом не передбачається, тобто всі показники залишаться на попередніх рівнях:

мінімальна зарплата — 8 647 грн;

прожитковий мінімум — 3 209 грн;

пенсійне забезпечення — від 2 595 грн.

Побоювання викликають ціни на продукти. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, овочі з борщового набору трохи подешевшають, оскільки на ринку з'явиться продукт, вирощений під відкритим ґрунтом.

Аналогічна ситуація з курячими яйцями: їх вже масово почали поставляти невеликі домогосподарства. Натомість молоко може подорожчати на 10-15%, адже витрати виробників на електроенергію та логістику збільшилися.

Улюблені фрукти і ягоди, зокрема полуниця та черешня, після 15 червня можуть впасти в ціні до 80 грн/кг. Хоча ситуація залежить від врожайності, бо весняні заморозки трохи пошкодили цвіт.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк виводить з обігу деякі купюри гривні. Станом на 2026 рік вилучаються банкноти 20, 50, 100, 200 і 500 грн зразка 2003-2006 років. Коштами можна розраховуватися за товари і послуги, однак скоро вони втратять статус платіжного засобу.

Також Новини.LIVE розповідали, з якими купюрами євро варто бути обережними. В Україні дійсними вважаються всі номінали європейської валюти, випущеної з 2002 року. Однак банкноти по 500 євро не завжди погоджуються обмінювати через застарілі елементи захисту і припинення друку.