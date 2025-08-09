Курс евро нацелен на рост — чего ждать украинцам в ближайшее время

Купюры евро. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа курс евро в Украине резко вырос. Национальный банк никак не влияет на формирование показателей, а лишь рассчитывает официальный курс к гривне на основе соотношения в валютной паре доллар-евро. Украинцам советуют не ждать ощутимого удешевления в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в августе

На понедельник, 11 августа, НБУ установил официальный курс гривны к евро на уровне 48,19 грн. Валюта не спешит подниматься выше психологической черты 49 грн, но и не опускается ниже 48 грн. Это результат укрепления до 1,17 долл./евро в валютной паре после объявления новых таможенных тарифов США на импорт.

"Скорее всего, евро в дальнейшем будет немного дорожать по отношению к доллару. И, соответственно, курс будет подниматься в наших обменниках. Не стоит ожидать, что август принесет резкое изменение восходящего тренда. Ниже 48 грн/евро официальный курс не опустится", — отметил эксперт.

Он добавил, что ослабление американской валюты является результатом сильной экономической ситуации в ЕС. Благодаря более низкой инфляции, чем в Соединенных Штатах Америки, меньшему уровню безработицы и отсутствию потрясений, связанных с тарифами, евро крепнет по отношению к доллару. Но такой тренд обусловливает поднятие показателей в украинских обменных пунктах.

Как курс евро влияет на цены

По словам Алексея Плотникова, курс евро прямо влияет на стоимость групп товаров, которые завозятся из ЕС. Речь именно о контрактах в европейской валюте, ведь существует часть договоренностей, заключенных в долларах, даже если поставки идут из еврозоны.

"Конечно, если сначала за гривну надо покупать евро, потом за евро покупать товары на импорт, а дальше продавать их в Украине снова за гривну, то произойдет рост цены", — сказал экономист.

Глава Национального банка Андрей Пышный тоже констатировал, что курсовые показатели уже отразились на стоимости топлива. Что касается потребительских цен, то прямое влияние немного отложено во времени. Но в течение следующих двух-трех кварталов украинцы увидят перенос девальвации гривны к евро на ценники в супермаркетах.

Конечно, не только валютный рынок формирует негативную ситуацию со стоимостью товаров и услуг. Замедление экономического развития, инфляция, дефицит рабочей силы, уменьшение объема урожаев ввиду неблагоприятных погодных условий — все это факторы, из-за которых дорожают продукты питания в Украине.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, купюры номиналом 500 евро стали ненужными даже в ЕС. Там часто не принимают наличные в магазинах, ресторанах и других заведениях. Хотя номинал остается действительным платежным средством несмотря на вывод из обращения.

Также мы писали, какой день недели лучше всего подходит для покупки долларов. Судя по динамике наличного курса, пики стоимости в основном приходятся на вторник и среду. Зато ближе к пятнице курс американской валюты немного падает.