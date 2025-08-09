Курс євро націлений на зростання — чого чекати українцям найближчим часом

Купюри євро. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Через тарифну політику президента США Дональда Трампа курс євро в Україні різко виріс. Національний банк ніяк не впливає на формування показників, а лише розраховує офіційний курс до гривні на основі співвідношення у валютній парі долар-євро. Українцям радять не чекати відчутного здешевлення найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в серпні

На понеділок, 11 серпня, НБУ встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 48,19 грн. Валюта не поспішає підніматися вище психологічної межі 49 грн, але й не опускається нижче 48 грн. Це результат зміцнення до 1,17 дол./євро у валютній парі після оголошення нових митних тарифів США на імпорт.

"Скоріше за все, євро надалі трохи дорожачатиме по відношенню до долара. І, відповідно, курс підніматиметься в наших обмінниках. Не варто очікувати, що серпень принесе різку зміну висхідного тренду. Нижче 48 грн/євро офіційний курс не опуститься", — зауважив експерт.

Він додав, що послаблення американської валюти є результатом сильнішої економічної ситуації в ЄС. Завдяки нижчій інфляції, ніж у Сполучених Штатах Америки, меншому рівню безробіття та відсутності потрясінь, пов'язаних із тарифами, євро міцнішає по відношенню до долара. Водночас такий тренд обумовлює підняття показників в українських обмінних пунктах.

Як курс євро впливає на ціни

За словами Олексія Плотнікова, курс євро прямо впливає на вартість груп товарів, які завозяться з ЄС. Мова саме про контракти в європейській валюті, адже існує частина домовленостей, укладених у доларах, навіть якщо поставки йдуть з єврозони.

"Звичайно, якщо спочатку за гривню треба купувати євро, потім за євро купувати товари на імпорт, а далі продавати їх в Україні знову за гривню, то відбудеться зростання ціни", — сказав економіст.

Голова Національного банку Андрій Пишний також констатував, що курсові показники вже відобразилися на вартості пального. Щодо споживчих цін, то прямий вплив трохи відкладений у часі. Але впродовж наступних двох-трьох кварталів українці побачать перенесення девальвації гривні до євро на цінники в супермаркетах.

Звісно, не тільки валютний ринок формує негативну ситуацію з вартістю товарів і послуг. Сповільнення економічного розвитку, інфляція, дефіцит робочої сили, зменшення обсягу врожаїв з огляду на несприятливі погодні умови — все це чинники, через які дорожчають продукти харчування в Україні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, купюри номіналом 500 євро стали непотрібними навіть у ЄС. Там часто не приймають готівку в магазинах, ресторанах та інших закладах. Хоча номінал залишається дійсним платіжним засобом попри виведення з обігу.

Також ми писали, який день тижня найкраще підходить для купівлі доларів. Судячи з динаміки готівкового курсу, піки вартості здебільшого приходяться на вівторок і середу. Натомість ближче до п’ятниці курс американської валюти трохи падає.