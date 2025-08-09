Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Не найкращий час для купівлі євро — що буде з курсом у серпні

Не найкращий час для купівлі євро — що буде з курсом у серпні

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 16:20
Курс євро націлений на зростання — чого чекати українцям найближчим часом
Купюри євро. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Через тарифну політику президента США Дональда Трампа курс євро в Україні різко виріс. Національний банк ніяк не впливає на формування показників, а лише розраховує офіційний курс до гривні на основі співвідношення у валютній парі долар-євро. Українцям радять не чекати відчутного здешевлення найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що буде з курсом євро в серпні

На понеділок, 11 серпня, НБУ встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 48,19 грн. Валюта не поспішає підніматися вище психологічної межі 49 грн, але й не опускається нижче 48 грн. Це результат зміцнення до 1,17 дол./євро у валютній парі після оголошення нових митних тарифів США на імпорт.

"Скоріше за все, євро надалі трохи дорожачатиме по відношенню до долара. І, відповідно, курс підніматиметься в наших обмінниках. Не варто очікувати, що серпень принесе різку зміну висхідного тренду. Нижче 48 грн/євро офіційний курс не опуститься", — зауважив експерт.

Він додав, що послаблення американської валюти є результатом сильнішої економічної ситуації в ЄС. Завдяки нижчій інфляції, ніж у Сполучених Штатах Америки, меншому рівню безробіття та відсутності потрясінь, пов'язаних із тарифами, євро міцнішає по відношенню до долара. Водночас такий тренд обумовлює підняття показників в українських обмінних пунктах.

Як курс євро впливає на ціни

За словами Олексія Плотнікова, курс євро прямо впливає на вартість груп товарів, які завозяться з ЄС. Мова саме про контракти в європейській валюті, адже існує частина домовленостей, укладених у доларах, навіть якщо поставки йдуть з єврозони.

"Звичайно, якщо спочатку за гривню треба купувати євро, потім за євро купувати товари на імпорт, а далі продавати їх в Україні знову за гривню, то відбудеться зростання ціни", — сказав економіст.

Голова Національного банку Андрій Пишний також констатував, що курсові показники вже відобразилися на вартості пального. Щодо споживчих цін, то прямий вплив трохи відкладений у часі. Але впродовж наступних двох-трьох кварталів українці побачать перенесення девальвації гривні до євро на цінники в супермаркетах.

Звісно, не тільки валютний ринок формує негативну ситуацію з вартістю товарів і послуг. Сповільнення економічного розвитку, інфляція, дефіцит робочої сили, зменшення обсягу врожаїв з огляду на несприятливі погодні умови — все це чинники, через які дорожчають продукти харчування в Україні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, купюри номіналом 500 євро стали непотрібними навіть у ЄС. Там часто не приймають готівку в магазинах, ресторанах та інших закладах. Хоча номінал залишається дійсним платіжним засобом попри виведення з обігу.

Також ми писали, який день тижня найкраще підходить для купівлі доларів. Судячи з динаміки готівкового курсу, піки вартості здебільшого приходяться на вівторок і середу. Натомість ближче до п’ятниці курс американської валюти трохи падає.

НБУ курс євро євро валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації