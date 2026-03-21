Курс доллара в Украине может дольше задержаться ниже психологической черты

Прохожий возле пункта обмена валюты в Киеве.

В конце марта 2026 года украинцы смогут приобрести купюры доллара немного дешевле. Евро снова укрепилось в главной паре, что привело к обратной тенденции на украинском рынке. Возникает вопрос, будет ли американская валюта дальше идти по нисходящей динамике.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

В течение первого месяца весны 2026 года официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 43,09-44,16 грн/долл. На понедельник, 23 марта, Национальный банк рассчитал показатель 43,82 грн/долл. (-14 копеек). Небольшая стабилизация гривны связана с укреплением евро до 1,16 в главной валютной паре.

"В теории Дональд Трамп в понедельник может выйти к журналистам и сказать, что война с Ираном закончилась. Или наоборот скажет, что боевые действия продолжатся. От этого зависят курсовые соотношения. Сейчас США фактически единственная страна, которая может что-то выиграть от войны", — отметил Алексей Плотников.

Динамика официального курса гривны к доллару.

По его словам, курс доллара в Украине напрямую зависит от событий в мире. В течение 23-29 марта американская валюта или зафиксируется в пределах 44,00-44,30 грн/долл. (сценарий продолжения войны на Ближнем Востоке и укрепления доллара), или снизится до 43,90 грн/долл., не пересекая психологическую границу.

Почему доллары могут изъять в обменнике

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут потерять купюры иностранной валюты во время обмена. Кассиры финансовых учреждений изымают наличные и передают на исследование в Национальный банк, если будут сомневаться в подлинности денег.

Чтобы точно установить платежеспособность долларов или евро, купюры передают в уполномоченное подразделение НБУ. По результатам исследования валюту либо возмещают владельцу (в случае доказательства ее подлинности), либо отправляют дальше в полицию для расследования факта фальсификации.

Другими словами, если банкноты признают поддельными, владельцу не компенсируют их номинальную стоимость. Так украинцы могут остаться без денег, не подозревая, что пользовались фальшивыми иностранными купюрами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинцев могут конфисковать валюту на границе в случае превышения лимита 10 000 евро в эквиваленте. Большие суммы не разрешается вывозить без письменного декларирования и подтверждения происхождения.

Также мы писали, что ЕС готовится к выпуску новых купюр евро. Предварительно, они появятся в обращении до конца текущего десятилетия. Банкноты получат полностью измененный дизайн впервые с 2002 года.

Частые вопросы

Действительны ли доллары 2006 года в Украине?

В Украине по состоянию на 2026 год действительны доллары все номиналов, выпущенные Федеральной резервной системой США после 1914 года. Конечно, за исключением фальсификата и банкнот с признаками сильного износа/повреждения. Американскую валюту 2006 года украинцы могут без ограничений продавать в обменниках. А если там отказывают в обслуживании, надо сообщить о нарушении в НБУ или полицию.

Какого года доллары не подлежат обмену в Украине?

Если долларовая купюра выпущена до 1914 года, она считается неплатежеспособной. Зато статус законного платежного средства сохраняется за всеми американскими банкнотами, появившимися в обращении позже. Из-за года выпуска или дизайна наличность не теряет свою ценность и подлежит обмену во всех финансовых учреждениях Украины.