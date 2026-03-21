Курс долара в Україні може довше затриматися нижче психологічної межі

Перехожий біля пункту обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці березня 2026 року українці зможуть придбати купюри долара трохи дешевше. Євро знову зміцнилося у головній парі, що призвело до зворотної тенденції на українському ринку. Постає питання, чи буде американська валюта далі йти по низхідній динаміці.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

Протягом першого місяця весни 2026 року офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 43,09-44,16 грн/дол. На понеділок, 23 березня, Національний банк розрахував показник 43,82 грн/дол. (-14 копійок). Невелика стабілізація гривні пов’язана зі зміцненням євро до 1,16 у головній валютній парі.

"В теорії Дональд Трамп у понеділок може вийти до журналістів і сказати, що війна з Іраном закінчилася. Або навпаки скаже, що бойові дії триватимуть. Від цього залежать курсові співвідношення. Наразі США фактично єдина країна, яка може щось виграти від війни", — зазначив Олексій Плотніков.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

За його словами, курс долара в Україні напряму залежить від подій у світі. Протягом 23-29 березня американська валюта або зафіксується у межах 44,00-44,30 грн/дол. (сценарій продовження війни на Близькому Сході та зміцнення долара), або знизиться до 43,90 грн/дол., не перетинаючи психологічну межу.

Чому долари можуть вилучити в обміннику

Раніше ми розповідали, що українці можуть втратити купюри іноземної валюти під час обміну. Касири фінансових установ вилучають готівку і передають на дослідження в Національний банк, якщо мають сумніви щодо справжності грошей.

Аби точно встановити платоспроможність доларів або євро, купюри передають до уповноваженого підрозділу НБУ. За результатами дослідження валюту або відшкодовують власнику (в разі доведення її справжності), або відправляють далі в поліцію для розслідування факту фальсифікації.

Іншими словами, якщо банкноти визнають підробленими, власнику не компенсують їх номінальну вартість. Так українці можуть залишитися без грошей, не підозрюючи, що користувалися фальшивими іноземними купюрами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українців можуть конфіскувати валюту на кордоні в разі перевищення ліміту 10 000 євро в еквіваленті. Більші суми не дозволяється вивозити без письмового декларування і підтвердження походження.

Також ми писали, що ЄС готується до випуску нових купюр євро. Попередньо, вони з’являться в обігу до кінця поточного десятиліття. Банкноти отримають повністю змінений дизайн вперше з 2002 року.

Часті запитання

Чи дійсні долари 2006 року в Україні?

В Україні станом на 2026 рік дійсні долари всі номіналів, випущені Федеральною резервною системою США після 1914 року. Звісно, за винятками фальсифікату і банкнот з ознаками сильного зношення/пошкодження. Американську валюту 2006 року українці можуть без обмежень продавати в обмінниках. А якщо там відмовляють в обслуговуванні, треба повідомити про порушення в НБУ чи поліцію.

Якого року долари не підлягають обміну в Україні?

Якщо доларова купюра випущена до 1914 року, вона вважається неплатоспроможною. Натомість статус законного платіжного засобу зберігається за всіма американськими банкнотами, що з’явилися в обігу пізніше. Через рік випуску або дизайн готівка не втрачає свою цінність і підлягає обміну в усіх фінансових установах України.