Курс доллара в апреле 2026 года может снова пересечь психологическую черту

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 14:40
Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы стремятся совершать выгодный обмен доллара, поэтому регулярно отслеживают тенденции на валютном рынке. В течение первой половины марта 2026 года официальный курс активно двигался вверх, а затем началось ослабление доллара. Не помешает узнать, к каким показателям готовиться нашим гражданам в апреле.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

Официальный курс гривны к доллару колебался в марте между 43,09-44,16 грн/долл. Начиная со второй половины месяца, показатели поползли вниз, поскольку евро немного укрепилось в главной валютной паре. Тенденция в апреле будет зависеть от многих глобальных факторов, а не только решений Национального банка.

"Трудно делать квалифицированный прогноз, ведь никто не прогнозировал, что будет война в Персидском заливе, что США начнут эту войну, что они будут планировать сухопутную операцию, что будет задействовано много стран. Есть факторы, которые слабо прогнозировали, поскольку они считались не очень вероятными", — отметил эксперт.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

По его словам, доллар может укрепиться в ближайшее время, если президент США Дональд Трамп объявит о завершении войны с Ираном. Соединенные Штаты много выиграют от этого: национальная валюта вернет прочную позицию благодаря восстановлению логистических цепочек, реализации нефти и сжиженного газа.

Конечно, стремительного обратного движения курса гривны ждать не стоит. Даже получение Украиной первого транша от обещанного кредита ЕС не поможет полностью остановить девальвацию. По состоянию на апрель 2026 года возможны колебания в диапазоне 43,70-44,30 грн/долл.

Какие купюры доллара легально не принимают банки

Ранее мы рассказывали, что финансовые учреждения в Украине могут отказать клиентам в обслуживании, если принесенные купюры доллара имеют признаки сильного повреждения или износа.

Речь идет об иностранной наличности с большими разрывами, загрязнениями, типографскими недостатками, измененным цветом изображений, следами длительного воздействия влаги и тому подобное. Такие деньги можно только сдать на инкассо, то есть отправить за границу в банковское учреждение для замены.

Услуга является платной, поэтому ею пользуются очень редко. С другой стороны, при наличии большого количества изношенных купюр владельцы могут разве что от них избавиться, ведь использование в расчетных операциях тоже недопустимо.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в украинцев могут изъять иностранные купюры при посещении обменного пункта. Кассиры не принимают валюту, если не могут подтвердить ее подлинность. Эти деньги отправляют в Национальный банк на проверку.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут вывезти за границу до 10 000 евро в эквиваленте без письменного декларирования. Если сумма превышает указанный лимит, придется подтвердить происхождение средств соответствующими документами. Иначе владельцам валютных ценностей грозит крупный штраф.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
