Курс долара у квітні 2026 року може знову перетнути психологічну межу
Українці прагнуть здійснювати вигідний обмін долара, тому регулярно відслідковують тенденції на валютному ринку. Протягом першої половини березня 2026 року офіційний курс активно рухався вгору, а потім почалося ослаблення долара. Не завадить дізнатися, до яких показників готуватися нашим громадянам у квітні.
Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.
Що буде з курсом долара в Україні
Офіційний курс гривні до долара коливався у березні поміж 43,09-44,16 грн/дол. Починаючи з другої половини місяця, показники поповзли вниз, оскільки євро трохи зміцнилося у головній валютній парі. Тенденція у квітні буде залежати від багатьох глобальних факторів, а не лише рішень Національного банку.
"Важко робити кваліфікований прогноз, бо ніхто не прогнозував, що буде війна у Перській затоці, що США почнуть цю війну, що вони плануватимуть сухопутну операцію, що буде задіяно багато країн. Тобто є чинники, які слабо прогнозували, оскільки вони вважалися не дуже ймовірними", — зазначив експерт.
За його словами, долар може зміцнішати найближчим часом, якщо президент США Дональд Трамп оголосить про завершення війни з Іраном. Сполучені Штати багато виграють від цього: національна валюта поверне міцну позицію завдяки відновленню логістичних ланцюжків, реалізації нафти і скрапленого газу тощо.
Звісно, стрімкого зворотного руху курсу гривні чекати не варто. Навіть отримання Україною першого траншу від обіцяного кредиту ЄС не допоможе повністю зупинити девальвацію. Станом на квітень 2026 року можливі коливання у діапазоні 43,70-44,30 грн/дол.
Які купюри долара легально не приймають банки
Раніше ми розповідали, що фінансові установи в Україні можуть відмовити клієнтам в обслуговуванні, якщо принесені купюри долара мають ознаки сильного пошкодження або зношення.
Йдеться про іноземну готівку з великими розривами, забрудненнями, друкарськими недоліками, зміненим кольором зображень, слідами тривалої дії вологи тощо. Такі гроші можна лише здати на інкасо, тобто відправити за кордон в банківську установу для заміни.
Послуга є платною, тому нею користуються дуже рідко. З іншого боку, за наявності великої кількості зношених купюр власники можуть хіба що їх позбутися, адже використання у розрахункових операціях теж недопустиме.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що в українців можуть вилучити іноземні купюри під час відвідування обмінного пункту. Касири не приймають валюту, якщо не можуть підтвердити її справжність. Ці гроші відправляють в Національний банк на перевірку.
Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть вивезти за кордон до 10 000 євро в еквіваленті без письмового декларування. Якщо сума перевищує вказаний ліміт, доведеться підтвердити походження коштів відповідними документами. Інакше власникам валютних цінностей загрожує великий штраф.
Читайте Новини.LIVE!