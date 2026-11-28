Женщина возле пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В течение ноября 2026 года украинская валюта укреплялась. Официальный курс гривны к доллару вошел в нисходящий тренд, опустившись ниже психологического уровня. Мы выяснили, сохранится ли эта тенденция на валютном рынке в декабре и в каком диапазоне могут колебаться курсовые показатели в конце года.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом доллара в декабре

Последний месяц осени 2026 года принес украинцам неожиданные колебания на валютном рынке. Официальный курс гривны к доллару опустился ниже 45 грн и достиг минимальной в этом месяце отметки 44,92 грн/долл. А максимальный уровень зафиксировался на уровне 45,66 грн/долл.

Экономист отметил, что американская валюта начала дешеветь благодаря увеличению предложения. Девальвация гривны приостановилась, хотя Национальный банк может до конца 2026 года постепенно приближать курс к среднему уровню, заложенному в государственный бюджет.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Некоторые экспортеры ввезли валюту в Украину и начали ее обменивать, чтобы платить налоги. Плюс поступила помощь от западных партнеров. Это затормозило девальвацию гривны и запустило нисходящую динамику", — отметил Плотников.

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По его мнению, украинцам не стоит беспокоиться из-за приближения официального курса к отметке 46 грн/долл. в ближайшее время, даже несмотря на традиционное увеличение спроса на иностранные купюры в период рождественско-новогодних праздников. Американская валюта будет колебаться в диапазоне 45,10-45,50 грн/долл. в течение декабря

Что грозит за незаконный обмен долларов

Ранее мы сообщали, что украинцам запрещено осуществлять операции купли-продажи валюты "с рук", поскольку физические лица не имеют лицензии на соответствующую деятельность. НБУ выдает разрешение только банкам, небанковским финансовым учреждениям и их агентам.

За несоблюдение закона грозит штраф в соответствии со статьей 162 Кодекса об административных правонарушениях. Нелегальная скупка, продажа, обмен и использование валютных ценностей в качестве средства платежа наказываются:

штрафом в размере от 8 500 до 17 000 грн;

конфискацией наличных.

Под санкции попадут как организаторы незаконной деятельности, так и обычные клиенты, решившие один раз обменять деньги по выгодному курсу. Чтобы избежать проблем, стоит покупать и продавать иностранные купюры только в проверенных финансовых учреждениях с действующей лицензией.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны декларировать валютные ценности при пересечении границы. Закон требует подтверждать происхождение средств на сумму свыше 10 000 евро в эквиваленте, в противном случае грозят крупные штрафы и конфискация наличных.

Также мы писали, какие купюры евро сложно обменять в Украине по состоянию на 2026 год. Европейский центральный банк отказался от выпуска купюры номиналом 500 евро еще в далеком 2019 году. Однако все банкноты остались платежеспособными и должны приниматься к обмену без ограничений.