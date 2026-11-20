Купюры доллара в руках. Фото: Pexels

В течение ноября 2026 года курс доллара в Украине динамично колебался и даже достиг исторического максимума. Говорить о приближении к паритету не приходится, о чем свидетельствует "индекс Биг Мака", рассчитанный в июле. Национальная валюта остается недооцененной, а в последний раз максимальное приближение к "справедливому курсу" фиксировали в далеком 2009 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный сайт Visual Capitalist.

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Каким должен быть курс доллара в Украине

Издание The Economist рассчитывает "индекс Биг Мака" для разных стран мира с 1986 года. Концепция этого показателя проста — сравнение цены стандартного бургера из McDonald's в США и других странах для определения покупательной способности граждан.

"Ценовая разница дает оценку валюте. Согласно паритету покупательной способности, если бургер стоит дороже, чем американский, это может свидетельствовать о переоценке валюты по отношению к доллару, а дешевый бургер говорит об обратном", — уточнили в сообщении.

Индекс Биг Мака с учетом цен июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на июль 2026 года блюдо в американском McDonald's стоило 6,22 долл., а в украинском — 3,34 долл., или 149 грн. Это означает, что "справедливый" курс гривны к доллару должен находиться на уровне около 23,95 грн/долл., а не более 45 грн/долл.

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То есть гривна недооценена на 46,3%. Украина оказалась на девятом месте в рейтинге самых недооцененных валют, а рядом в списке идут Южная Африка (47%), Гонконг (48%), Япония (50%), Вьетнам (53%), Египет (57%) и др. Последним в рейтинге оказалась Индонезия с показателем 62%.

Почему гривна всегда недооценена

Украина уже давно не может похвастаться приближением к паритету покупательной способности. В 2024-2025 годах "индекс Биг Мака" тоже колебался в диапазоне 48-50%. Причины подобной ситуации связывают, во-первых, с глобальной тенденцией, характерной для всех развивающихся стран.

Во-вторых, в условиях полномасштабной войны трудно сдерживать обесценивание валюты. И в-третьих, на изготовление бургера в Украине тратят меньше денег, чем в США, поскольку у нас дешевле аренда помещения и продукты питания, а также ниже зарплаты сотрудников.

Это уменьшает цену конечного блюда по сравнению с американской и отдаляет паритет. В целом концепцию "индекса Биг Мака" часто критикуют, но неоднозначное отношение не мешает Международному валютному фонду и некоторым экономическим школам пользоваться этими расчетами.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие купюры доллара не примет ни один обменник в Украине. Платежеспособными остались банкноты, выпущенные Федеральной резервной системой США после 1914 года. Все купюры, напечатанные до этой даты, не считаются действительными во всем мире.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине открыли новый ресторан McDonald’s с интересным форматом выдачи заказов. Посетители заведения могут самостоятельно забирать еду из специального шкафчика. Но для этого нужно оформить заказ через мобильное приложение.