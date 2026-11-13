Люди в McDonald’s. Фото: Новини.LIVE

13 ноября McDonald’s открыл ресторан в Обухове Киевской области, где впервые в Украине внедрил новый формат выдачи заказов. В заведении установили специальный шкафчик, из которого посетители могут самостоятельно забирать еду, заказанную через мобильное приложение.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу заведения, передают Новини.LIVE.

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Как будет работать новая система выдачи

В новом ресторане изменили привычную планировку зоны обслуживания. Вместо большой стойки выдачи заказов установили более компактную, а проход между кухней и стойкой сделали шире.

Кухня также стала более открытой. Посетители могут лучше видеть, как готовятся их заказы. Отдельный шкафчик для самостоятельного получения еды предусмотрен для клиентов, которые оформляют заказы через мобильное приложение McDonald’s. Зато заказы на вынос, сделанные непосредственно в ресторане, сотрудники по-прежнему будут передавать посетителям лично.

Какие способы заказа остались

Несмотря на новый формат выдачи, в заведении доступны и другие привычные для клиентов каналы обслуживания:

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терминалы самообслуживания;

"МакДрайв";

доставка;

функция "Мобильный заказ" в приложении McDonald’s.

Ресторан в Обухове стал 132-м заведением сети, работающим в Украине. Его открытие обеспечило около 60 рабочих мест.

Как и в других ресторанах сети, во время воздушных тревог заведение приостанавливает обслуживание. Работа возобновляется после отбоя.

Когда McDonald’s запустил мобильные заказы

Функцию "Мобильный заказ" компания начала тестировать 28 октября 2025 года. На первом этапе сервис работал в четырёх ресторанах Киева. Он позволяет выбрать заведение в приложении, оформить заказ и забрать его после приготовления. Впоследствии компания начала расширять доступность услуги в других городах и регионах Украины.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали о том, что из McDonald’s исчезла часть меню. Причинами стали логистические сбои, вызванные действиями российской армии. Перед заказом стоит проверить, какие блюда доступны в выбранном ресторане.

Также Новини.LIVE сообщали, как в Варшаве сэкономить на питании во время рождественских праздников. Одним из вариантов может стать всем известный McDonald’s. Цены, правда, будут несколько выше, чем в украинских заведениях.